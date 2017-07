Día del Hijo: Empresarios lo rechazaron como estrategia para aumentar las ventas

La medida fue anunciada por el Gobierno en la tarde de ayer. Desde Came reclamaron que hay otros temas a los cuales dar prioridad.

En las últimas horas, y ante la preocupación por la caída en el consumo y en las ventas el Gobierno propuso sumar el Día del Hijo al Día del Niño con la intención de expandir los regalos a todas las edades. La nueva estrategia aún no ha sido muy bien vista, ya que ha recibido críticas de los distintos sectores.

Desde la secretaría de Comercio de la Nación, acercaron la idea a las cámaras empresarias, fundamentando que la intención es "instalar y festejar en una misma fecha comercial el -actual- Día del Niño, más el Día del Hijo. Vamos a reunir alrededor de una mesa a padres con hijos y a hijos con padres, porque un hijo por más que tenga 20, 30, 40 ó 50 años sigue siendo hijo".

Pedro Cascales, secretario de prensa de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), declaró en un programa de televisión que la propuesta llegó a través de una consultora. "La verdad es que es muy difícil implementar un día en tan poco tiempo, además me parece que no va a haber plafón para esta cuestión", dijo.

"El día del niño es muy tradicional en Argentina, el 70 por ciento de las ventas se realizan para este día y nos parece que agregar otra cosa más, es mezclar las cosas y no nos parece que esto vaya a aumentar las ventas", expresó Cascales.

En ese sentido, el referente de la CAME indicó que es prioritario discutir "temas más importantes, lo prioritario es aumentar el consumo y eso se va a lograr en la medida que siga bajando la inflación, mejorando el poder adquisitivo de la gente, los ingresos de las Pymes, rebalancear la estructura impositiva, ponerle un techo a los juicios laborales, bajar tasa de interés".