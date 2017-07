Daniel y Selva, papás de Aquiles, piden una ley de identidad para bebés no nacidos

Una foto, una huella, un recuerdo y un certificado a nombre de un NN es lo que tienen hoy Daniel y Selva, los papás de Aquiles. En los estudios de InformateSalta contaron: “Nosotros perdimos un bebé hace seis meses, fue un embarazo hermoso, lo esperamos mucho, es nuestro primer hijo. En el octavo mes me fui a hacer un control y lamentablemente no había latidos”.

Allí comenzó la pesadilla, con miedo y sobretodo mucha angustia entraron al quirófano para practicar la cesárea. “Caímos en manos de profesiones excelentes y la atención en el IMAC fue de maravilla, cuidaron todos los detalles. Nos asignaron un piso distinto al de neonatología para evitar los llantos de bebés. Nos entregaron a nuestro hijo como si hubiese nacido con vida”, contó Daniel.

Su experiencia los condujo a una realidad que buscan cambiar con la promulgación de una ley de identidad para bebés no nacidos, impulsada por la Fundación Era en Abril, que busca la creación de un registro, para que formen parte de las estadísticas y se estudien los casos que hoy no tienen respuestas.

“Si el bebé pesa menos de 500gr lo toman como un feto y lo tiran a la basura y es terrible. Nosotros le dijimos Aquiles todo el embarazo y nos dieron un certificado como NN que te tira abajo y el duelo se hace mucho más difícil”, aseguraron.

“Mi hijo no es un NN, se llama Aquiles Tapia Abán, tiene nombre y apellido” añadió. Mientras aprovecharon el tiempo que les dieron para abrazarlo y grabarlo en su memoria, la familia del joven matrimonio se encargó de realizar todos los trámites para hacer el ritual de despedida.

“Le pedí al médico que me diera el alta porque quería ir al entierro de mi hijo, yo necesitaba ir, después me fui a mi casa. La primer semana fue muy dolorosa, tuve que acostumbrarme a no tener la panza y tampoco a mi bebé. El acompañamiento de la familia fue fundamental”, compartió.

Hay mucha desinformación

Durante este proceso que hoy les toca vivir, ambos se dieron cuenta que hay mucha desinformación, en la búsqueda de respuestas se encontraron muy solos por ese vacío legal. “Es importante tener una ley de identidad para bebés no nacidos, para tener estadísticas, estudiar y prevenir futuros casos. Como no se habla, no se visibiliza”, explicó Daniel.

“El registro es un reconocimiento, yo sé que mi hijo está pero para la sociedad no, es un NN. No es una cuestión patrimonial sino de identidad. Este es el momento de que podamos hablar de esto”, añadió.

Finalmente destacaron la importancia de humanizar estas situaciones. Ellos hoy pueden contar con tranquilidad el haber caído en manos de profesionales especializados y sensibles que los ayudaron a transitar ese momento de la mejor forma posible, lo que no significa que se replique en todos los casos.