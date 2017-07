Acusan a un policía de propiciar una brutal golpiza por “celos”

“Se bajó del auto y vino directamente a golpearme, me tiró al piso, la moto se me cayó encima y empezó a patearme la cara, se fue y yo quedé todo ensangrentado en el piso,” fueron las palabras que utilizó un hombre, cuya identidad preservaremos, para relatar a InformateSalta la brutal agresión que recibió el sábado pasado en el barrio San Rafael, en la zona oeste de la ciudad.

Según detalló, el ataque ocurrió cerca de las 23:30 cuando en medio de una reunión de las amigas de su mujer, una de ellas y ex mujer del acusado, le pidió que la acompañara hasta su domicilio a encontrarse con él para que le entregara ropa destinada al hijo de ambos.

“La esperé en la esquina de su casa, cuando fue el muchacho, lo dejó al chiquito y cuando se fue me vio. Al ratito dio la vuelta, se bajó en la casa de la chica, yo sentí que pateo la puerta, la empezó a insultar. Y se vino a donde estaba yo, nunca pensé que me iba a venir a agredir,” contó.

Imagen tomada de una publicación de Facebook

Minutos después, el damnificado se acercó hasta la comisaria a radicar la denuncia, pero en un primer momento se rieron de él y no le creyeron. El “golpeador” es un oficial de la policía, que durante el ataque estaba sin su uniforme y fuera de servicios. “No me querían creer, la ex mujer le hizo la denuncia y ahí me la tomaron a mí también,” indicó.

El hombre aún espera alguna novedad sobre el fugitivo agresor. “Fui a averiguar, no me supieron decir nada, yo creo que sigue libre. No me llamaron para ir a declarar, nada. Me partió el lagrimal del ojo y me fracturó la nariz. Me tuvieron que enderezar porque estaba desviado el tabique.”

Por su situación, debió asuntarse a su trabajo estos días, con el perjuicio económico que eso conlleva. “Yo quiero hacer justicia, tengo dos hijos y la verdad no sé cómo hacer,” concluyó.