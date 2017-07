Escrache: Famosa con sobrepeso comiendo en bikini con la mano

Katy Perry fue sorprendida durante sus vacaciones en la costa italiana.



La cantante norteamericana estaba aprovechando el verano europeo para tomarse unos días de descanso, pero su fama la persigue hasta en los momentos más incómodos.



Katy aprovechó el día soleado para almorzar sin moverse de la playa, pero no contaba con la presencia de un indiscreto fotógrafo que la retrató en el peor momento posible.



La imagen, que enseguida se viralizó en las redes, muestra a Perry en bikini y con un sombrero, sentada en una pose que no la favorece, comiendo una pieza de pollo con la mano.



La cantante, que más de una vez habló de su afición por el pollo y suele responder a casi toda controversia desde su cuenta de Twitter, prefirió esta vez no hacer comentarios al respecto.



Mirá la foto: