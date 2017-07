Freddy Vs Zombies: El video juego que lanzó el carrero en campaña electoral

Freddy Vs Zombies es el nombre de la aplicación lanzada en el marco de la campaña electoral hacia las PASO del 13 de Agosto, donde el líder de los carreros busca expresar de manera creativa y divertida, el descontento social para con los mismas caras de la política y hacer conocer a la ciudadanía una alternativa para los salteños.

“Es increíble lo que pueden hacer los jóvenes cuando tienen oportunidades, realmente fue una grata sorpresa para mí, tengo 54 años y nunca me hubiera imaginado que era posible expresar lo que siente tanta gente en un videojuego, estoy muy emocionado” dijo Freddy Flores quién aseguró que nada de lo que hace sería posible sin el equipo de jóvenes y mujeres que lo acompañan, tanto los universitarios como los de las villas y asentamientos.

El particular juego tiene escenarios salteños y cuenta con la participación de varios referentes políticos como Isa, Godoy, Saenz, Urtubey, Romero y Olmedo quienes quieren convertir a Freddy en zombie. Del lado de los buenos, el candidato a concejal tiene como aliados a su compañera de fórmula -Presidenta del Foro de Mujeres- Irene Cari a Walter Wayar y a salteños humildes.

“Es una buena oportunidad para decirle a los salteños que no estoy sólo, que un gran equipo me acompaña, que represento una alternativa real y tengo muchas ganas de trabajar. Ya he presentado un proyecto de ordenanza para terminar con la informalidad laboral y en los próximas semanas presentaré 3 proyectos más” dijo el ex-presidente de los carreros “Les pido a los salteños que me acompañen con su voto, y me den la oportunidad de ser la voz de los humildes en el Concejo Deliberante” finalizó.

Para Descargar.