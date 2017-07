¡Feliz día! Cinco amistades del fútbol que terminaron mal

Muchos jugadores, además de ser compañeros, forjan una amistad. Pero a veces éstas no terminan de la mejor maner

En el Día del amigo repasamos algunas historias del fútbol que comenzaron con empatía, compañerismo, pasaron a la amistad y terminaron de la peor manera: traición y enemistad.

Estos cinco casos son icónicos en este deporte, tanto en el ámbito local como en el plano extranjero. Reviví sus historias:

1 - Maxi López y Mauro Icardi

López e Icardi fueron compañeros en Sampdoria y allí se hicieron amigos. La cercanía era tal que compartieron vacaciones. Sabido es cómo Mauro, tiempo después, comenzaría una relación con Wanda Nara, cuando éste todavía se encontraba en pareja con Maxi. De ahí salió el verbo perteneciente a la jerga popular: "icardiar".

2 - Eduardo Tuzzio y Horacio Ameli

En 2005 Eduardo Tuzzio, entonces jugador de River, dejó ese club y el país tras enterarse que su mujer tenía una relación paralela con su mejor amigo, Horacio Ameli. A Tuzzio le recordaron el asunto en cada cancha que pisó hasta su retiro.

3 - Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois

De Bruyne y Courtois fueron compañeros y amigos durante gran parte de su carrera. Todo se rompió cuando Carolyne Lijnen, la mujer de De Bruyne, se vengó de una infidelidad pasando la noche con Courtois. "Me dio lo que Kevin no me había dado en tres años", dijo después la mujer.

4 - Diego Simeone y José Luis Pérez Caminero

Un programa español reveló una supuesta infidelidad sucedida en los 90, entre Carolina Baldini (entonces novia de Simeone) y Caminero, compañero del Atlético de Madrid. En ese entonces, las hinchadas cantaban "Caminero, te fifaste a la mujer de tu compañero".

5 - John Terry y Wayne Bridge

Terry era conocido como mujeriego, pero un día fue más allá manteniendo una relación extramatrimonial con la novia de Bridge, su compañero en Chelsea y de la Selección inglesa. Esto motivó la salida de Bridge de los Azules (donde Terry era ídolo) quien negó el saludo a su ex compañero cuando volvieron a cruzarse en una cancha.