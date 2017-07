“Nadie puede ir a refugiarse al Congreso para no caer preso por la justicia”

“Un individuo como este De Vido, que tiene más de 100 denuncias formales en la justicia y con procesamiento firme en varias causas, no puede refugiarse en el Congreso, por suerte los diputados entendieron que esto no se podía dilatar más”, dijo Guillermo Durand Cornejo en los estudios de InformateSalta.

Ayer se desarrolló una reunión en la comisión de Asuntos Institucionales, que busca expulsar del Congreso Nacional al diputado Julio De Vido por las causas judiciales que lo vinculan a numerosos hechos de corrupción. El legislador salteño del bloque Cambiemos participó de la reunión y contó los pormenores.

“Hay proyectos de distintos diputados, pero todos apuntan a lo mismo, a que la impunidad no reine en el congreso. Unos hablan de apartamiento, otros de exclusión, de echar, invocan a la Constitución, son matices, pero en concreto hay unanimidad de criterios en que esto no se puede dilatar más y que una persona que batió record a nivel país en hechos de corrupción pueda seguir legislado”, sostuvo.

Respecto al tenor del debate, que entró en un cuarto intermedio en búsqueda de presentar un dictamen prolijo, Durand Cornejo aseguró que fue muy serio, técnico y político, “los diputados no somos jueces, lo que hacemos es actuar como juzgadores de la conducta de un miembro”, explicó. “Ayer se vivió mucha tensión, si bien estos señores que se protegen son una minoría, han mostrado mucha agresividad, muchos insultos”, añadió.

Más allá de representar un bloque, el legislador dio su opinión personal al respecto: “A mí lo que me gustaría es que una persona que está acusada de tantísimos hechos horrendos de corrupción no esté junto con los otros diputados. Cuando todos estamos en el mismo lodo, los ciudadanos piensan que todos somos iguales, yo no le robé nada a nadie, no tengo ni proceso ni condena de nada”.

Agravios hacia su persona

Durante la reunión legisladores lo acusaron de tener cuentas pendientes con la justicia a los que respondió: “Estamos en plena campaña y en Salta se vuelve con lo mismo, se pretende decir que fui procesado y condenado por acoso y es algo falso, jamás en mi vida tuve una condena de ningún tipo. Las personas de buena fe van a los tribunales y averiguan no tengo ningún tipo de proceso pendiente con la justicia”.