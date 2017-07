Colmenares: “Tenemos posibilidades de llegar al senado”

Carlos Colmenares, precandidato a senador por la lista Hacia un Futuro Mejor, se sumó a la lista de los postulantes para las próximas elecciones PASO que visitaron los estudios de InformateSalta. “Es la primera vez que acepto un cargo, es mi cuarta campaña, pero es la primera vez que acepto un cargo. Ha llegado la hora ya de comprometerse,” contó.

En este sentido, opinó que no es cuestión que sean siempre todos jóvenes, sino que de que tiene que haber un traspaso generacional en el que los de más experiencias les transfieran sus conocimientos.

Como odontólogo, su caballito de batalla será la salud, apuntando sobre todo a la gente mayor y a la contención de los jóvenes, propuestas que según indicó están teniendo buena recepción durante sus recorridas por los barrios de la ciudad.

“Hago un compromiso con la gente y voy a cumplirlos. Necesito su apoyo. Si no piensan apoyarme cuando sea senador, no me voten, porque yo tengo que tener el respaldo para que tengamos éxito,” dijo.

Desde su perspectiva, “la diferencia fundamental con otros candidatos se basa en que nuestra lista es justicialista. Yo siempre digo que somos los paladares negros justicialistas.”