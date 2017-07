Sol Pérez: “No subo fotos para calentar”

Entrevistada por la revista Pronto, Sol Pérez, conocida también como “La chica del clima” de TyC Sports, aseguró que utiliza su cuenta de Instagram para promover la cultura fitness y no para provocar los suspiros de todas las plateas.

“Me gusta manejarme en las redes sociales con una cultura muy fitness, que se usa mucho afuera. Si mirás las cuentas de chicas como Michelle Lewin o Sommer Ray, todas tenemos el mismo estilo de fotos. Mi canal de Youtube Sol Fitness tiene ese estilo”, dijo Sol. Y expresó: “Acá me malinterpretan y piensan que estoy calentando, cuando en realidad es una línea bien fitness”.

“Lo que más me gusta es hacer rutinas fuertes de fitness y para eso necesitás ayuda. Aprovecho que mi hermano es personal trainner y él me entrena. Ahora estoy levantando 130 kilos de sentadillas, es un montón”, explicó, y agregó: “Desde los 14 años que voy al gimnasio y me encanta. Voy todos los días dos horas y me hace muy bien porque a eso le sumo las tres horas diarias de ensayo para el Bailando, y además lo complemento con la alimentación”.

A pesar de su amor por el fitness, Sol indicó: “Reconozco que ahora estoy un poco desordenada en los tiempos para comer porque no paro un minuto. No tengo nada prohibido y si quiero un alfajor, me lo como. También harinas y mucha carne, sobre todo de pollo y pescado, es súper proteico y lo que más ayuda”.

Luego, la participante del Bailando se refirió a su estado sentimental: “Estoy soltera desde noviembre pasado, cuando me separé de mi último novio, Jeremías Carabelli. Soy re noviera, a los 14 me puse de novia por primera vez y duré tres años, corté y al tiempito volví a ponerme de novia dos años, y después llegó Jeremías“, explicó la rubia sobre el futbolista que en al momento de salir con ella se desempeñaba en Chacarita.

Sol reveló que le llegan mensajes de jugadores “todo el tiempo” pero “no contesto ni uno”, dijo. “Los futbolistas le tiran a todo el mundo, son muy piratas”, afirmó.

“Mi mayor arma de seducción es el humor. Claro que eso no es lo primero que me miran los hombres, los chicos se fijan en otra cosa, pero podés tener el mejor cuerpo del mundo que si después te sentás a charlar y sos una hueca total no tiene gracia”, aseguró.

Por último, Pérez manifestó: “Sería genial probar, tener laburo en verano post ShowMatch sería un golazo”.