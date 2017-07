Este año no habrá Fogón de los Trabajadores

Así lo declaró Pastor Pascar, organizador del festival que acompaña las celebraciones a San Cayetano. La crisis económica no permite afrontar los gastos que significan organizar el evento.

Agosto es un mes marcado por la fiesta religiosa que agrupa a todos los creyentes en San Cayetano. Es la oportunidad que todos los fieles tienen para agradecer y pedir por el trabajo y pan de cada día. Año a año, acompañaba a estas celebraciones el tradicional Fogón de los Trabajadores, un evento gratuito que congregaba multitudes a metros del santuario. Sin embargo, este año deberá suspenderse debido a la crisis que afronta el país.

Confirmó la noticia Pastor Pascar, quien desde hace 29 años es organizador del festival. Ante Radio Vos explicó: “Aunque la gente que colaboró siempre sigue estando, ya se hace imposible afrontar los gastos. Si bien los artistas no cobran, hay que pagar pasajes, viáticos, impuestos, hoteles, seguros: son muchos gastos”.

Con profunda tristeza, Pascar confirmó que la decisión está tomada y que este año no se realizará el Fogón de los Trabajadores. Además recordó el espíritu que lo motivó a organizar el evento durante tantos años: “Es una gran pena porque la gente lo espera. Organizamos esto siempre pensando en la gente que no puede pagar una entrada para ver artistas, en esa gente que no puede ir al teatro ni ver figuras nacionales. El motor era que la gente pudiera ver de forma gratuita a los artistas”, explicó.

De esta manera, las celebraciones en honor a San Cayetano, que iniciarán con la novena y con una misa de acción de gracias el miércoles 02 de agosto, culminará con la procesión en honor al santo, pero se verá sin el colorido que le aportaba el Fogón de los Trabajadores.