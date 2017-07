Estudiantes contaron por qué eligieron a la Armada para formarse

Son estudiantes que cursan en los institutos navales de la Armada Argentina. Algunos llegaron hace una semana y otros el fin de semana pasado. Todos están disfrutando de las vacaciones de invierno junto a sus familias. Es la oportunidad de volver al pago y de reencontrarse con sus afectos.

Un grupo de ellos, tanto de la Escuela Naval Militar, que forma a los futuros oficiales de la Armada; y de la Escuela de Suboficiales, que forma a los futuros suboficiales, visitaron las oficinas de incorporación en Salta y también conversaron con medios locales y con jóvenes de la provincia que se preparan para ingresar a alguna de estas escuelas.

Ruben Arjona tiene 23 años, es oriundo de El Carril y cursa el cuarto año de la Escuela Naval Militar. Contó que hoy está más cerca de alcanzar su objetivo, el que espera cumplir el próximo año, cuando arribe al buque escuela Fragata ARA “Libertad” e inicie su viaje de instrucción por los puertos del mundo

“Para mi ingresar a la Armada siempre fue mi primera opción. No me imagino en este momento haciendo otra cosa. Me gusta y mi familia me apoya mucho”, contó Rubén ante las cámaras de televisión vistiendo su uniforme de gala. A él lo acompañó Facundo Cañizares, de Cerrillos, y Julián López, de Capital, ambos alumnos del segundo año de la Escuela Naval Militar.

Las mujeres, también están presentes. Por ejemplo, Jorgelina Laimes, de Campo Quijano, alumna del segundo año en la Escuela de Suboficiales de la Armada contó que ingresó sin saber mucho de la fuerza. “Pasé y me enteré de la oferta educativa de la Armada e ingresé. Al principio no fue fácil, mis mamá por ejemplo no quería saber nada, pero como continué y seguí porque me gustó. El apoyo de ella y del resto de mi familia es incondicional”.

La joven de 23 años egresará este año. Su especialidad es Comunicante Naval. Jorgelina experimentó, por primera vez, lo que es una navegación en el mar. “Es hermoso navegar y saber que voy a estar en ese lugar, como en otros, para ejercer mi especialidad hizo que me guste mucho más lo que elegí para mi futuro”, aseguró.

También la acompañó Vanesa Tapia, también de Campo Quijano cuya especialidad es la Infantería de Marina; y Cristian Ugarte de la ciudad Capital, quien cursa la misma especialidad.

Todos remarcaron que hay una mezcla de atractivos que se resumen en estas carreras, que aunque implica sacrificios, también tiene sus recompensas. Entre ellas la posibilidad de conocer lugares del país que no se imaginaban y sobre todo navegar el mar argentino hasta los lugares más australes. También, la práctica de todo tipo de deportes, la actividad física son componentes que destacaron y captan su atención.

Los estudiantes de las escuelas navales charlaron con jóvenes que se están preparando para ingresar en 2018. Las principales preguntas rondaron en cómo es un día de un alumno en las escuelas; las exigencias académicas; el desarraigo; cómo se siente navegar y que es lo más lindo de cada una de las especialidades que cada alumnos eligió.

Para informarse más

El grupo de cadetes y aspirantes recordó que ante cualquier dudad o consulta pueden acercarse a las oficinas de la Delegación Naval en Salta ubicadas en la avenida San Martín 603 esquina Alberdi de 7.30 a 14 horas.

Desde estas oficinas, el Suboficial primero Ariel Villagra informó que están abiertas las inscripciones para ingresar ambos establecimiento educativos. La escuela de Oficiales cierra sus inscripciones el 10 de noviembre y la Escuela de Suboficiales el 6 de octubre. Recordó que los que deseen inscribirse deben estar cursando el último año del secundario ó haberlo terminado y tener hasta 24 años, ser solteros y argentinos.