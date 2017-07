El fiscal de la Corte apelará el polémico sobreseimiento a Ramos

Alejandro Saravia, apelará el fallo que sobreseyó al ex intendente Sergio Ramos, procesado por administración fraudulenta, fraude a la administración pública y peculado. Define que es una muestra de la falta de idoneidad de la Justicia.

Nuevo Diario/ El fiscal Alejandro Saravia sostuvo que la resolución de la Corte ad hoc, que demoró un año, le despertó un sentimiento de bronca. El sobreseimiento no lo declara inocente de los cargos, refiriéndose al ex intendente Sergio Ramos, procesado por administración fraudulenta, fraude a la administración pública y peculado, sino que declara prescripta la causa.

“Este fallo es la muestra cabal que el sistema judicial no es idóneo para juzgar a los funcionarios publicos”, dijo Saravia, quien agregó que existe una norma en el Código en la que la prueba se invierte, es decir el funcionario que supuestamente se “enriqueció” debe demostrar de qué manera incrementó su patrimonio“. Lo peor es que lo hacen con el consentimiento de toda la sociedad, que los premia, volviendo a elegirlos”, remarcó.

Más adelante señaló que el Poder Judicial es una muestra de la decadencia, “soy parte del sistema judicial y este no es idóneo, no es hábil ni moral para controlar”, dijo.

Sostuvo que es una actitud reverencial, de encubrimiento para con la función pública.

“Todo aquel que no se quiere presentar a un juicio, o se amparan en los fueros, al menos son presuntamente culpables”, dijo Saravia ofuscado.

Dijo que el fallo de la Corte ad hoc es un alzamiento a lo resuelto en diciembre del 2015 por la Corte Suprema de la Nación, que dictaminó se realice el juicio en contra de Ramos y el resto de los imputados en la causa de los intendentes. Su apelación será presentada ante el organismo nacional.