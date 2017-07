“Pichón” Martínez, el nuevo presidente del complejo deportivo de la Loma

El sábado se desarrollaron las elecciones para renovar parcialmente las autoridades de la Asociación de Profesionales Universitarios de Salta. El triunfo lo obtuvo la lista “Honestidad”, encabezada por Rodrigo Martínez. “No prometimos nada que no pudiéramos cumplir”, dijo.

La Asociación de Profesionales Universitarios de Salta, conocida como el club de La Loma, tiene nuevo presidente. Rodrigo Martínez Urquiza fue elegido para presidir el complejo deportivo por los próximos dos años.

“La elección se desarrolló en una hermosa jornada de sol. Nos acompañaron familiares y amigos. Los socios demostraron que están a la altura de la circunstancia de lo que la asociación requiere. Se desarrolló dentro de una cordial camaradería entre socios y los candidatos de las diferentes listas”, manifestó “Pichón” Martínez en diálogo con InformateSalta.

La Lista “Honestidad” alcanzó cerca de 250 votos, mientras que la segunda obtuvo 180 votos.

“Es un claro mensaje de respaldo al grupo de trabajo de la lista honestidad, es una gran responsabilidad. Queremos fortalecer los vínculos entre la comisión directiva y los socios, y también profundizar la responsabilidad social con la comunidad”, manifestó.

La nueva comisión directiva propuso actuar de manera inmediata en mejorar la infraestructura del complejo, mejorar el servicio en los quinchos, vestuarios y baños, las mayores demandas de los socios. También propusieron hace un sistema rotativo para que durante la semana estén disponibles al menos dos canchas para los socios, para que la puedan utilizar.

“Destacó que se votó a las personas, a la gente que conformaba la lista. Nosotros no prometimos cosas que no podíamos cumplir, se votó por lo que representan los integrantes de la lista, seriedad, compromiso, solidaridad. No tenemos apetencias personales sino que queremos aportar al bien común de la asociación”, sostuvo el nuevo presidente de la Asociación.