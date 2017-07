Escalofriante: Captan un espíritu que duerme con un bebé

Las señales de que un espíritu o fantasma está cerca incluyen cambios bruscos de temperatura, olores extraños u objetos que se mueven por sí solos. Estas entidades también pueden presentarse a través de los sueños. Claro que cuando uno ve un espíritu, fantasma, entidad o ser etéreo, llámelo como quiera, la experiencia puede resultar de fascinante a estresante. Eso le sucedió a una madre que afirma haber visto el fantasma de un bebé en la cuna en la que habitualmente duerme su pequeño de sólo 18 meses.

Entidades sobrenaturales

El matrimonio británico que componen Laura Haigh y su pareja Dean Evans, quienes habitan una casa en Plymouth, en Devon, Inglaterra, tiempo atrás decidió instalar una cámara en la habitación de su hijo, el menos de cuatro hermanos, luego de que este comenzara sus intentos por salirse de la cuna, algo habitual en pequeños de un año y medio.

Laura, de 39 años, explicó que así duerme más tranquila, pero al revisarla días atrás pudo comprobar unas sorprendentes imágenes registradas de la noche anterior.

Horrorizada

La mujer se horrorizó al ver que junto a su pequeño se encontraba una entidad etérea de un bebé. Laura también dijo que en otras imágenes aparece una extraña figura revisando las cosas en la habitación de su hijo Sebastian. Dean, un constructor de barcos de 42 años, después de ver la misteriosa silueta junto a su hijo, subió rápidamente al piso de arriba con la esperanza de encontrar un oso de peluche en la cuna, pero se encontró con que Sebastian dormía solo y plácidamente.

“Cuando me di cuenta de la presencia de esta cara en la esquina de su cama, llamé a mi hermana a través de Skype, pero no vio nada”, dijo Laura al diario británico Daily Mirror, siempre atento a este tipo de casos, y que certificó que la entidad siguió presente en la cuna hasta la 1.30 aproximadamente, que fue cuando la mamá se decidió a darle de comer a su bebé, donde constató que además había cosas fuera de su lugar.

“A veces Sebastian se trae un peluche a la cuna con él, por lo que al principio pensé que podría ser eso, pero se veía extraño. Dean me dijo lo mismo, que era sólo un peluche, y fue directamente hacia arriba. Sin embargo, él se sorprendió al ver que no había nada en la cuna, pero el rostro todavía estaba apareciendo en el monitor. Estaba un poco asustado ya que no cree en ese tipo de cosas y simplemente no puede encontrar explicaciones. Esto que ha pasado le ha permitido abrir su mente un poco, pero no le gusta mucho hablar. Hemos comprobado el funcionamiento de la cámara y anda correctamente”, explicó.

Sin temores

Laura no se mostró asustada, ya que luego de informarse sobre el tema se convenció de que si el fantasma tuviera malas intenciones Sebastian habría llorado o se hubiera asustado o despertado, y durmió plácidamente. Además, agregó que ha visto a Seby salu- dando a cosas que no se ven en la habitación. Asimismo, la mujer comentó que cree en fantasmas, y que ha visto cuadros movidos en su casa, y que cada tanto ha escuchado ruidos inexplicables.

“Sebastian está muy bien. Creo que mi pequeño puede ver al espíritu. Por eso no se asusta y duerme bien todas las noches e incluso a veces parece abrazar algo que a la vista no se ve... Si no tiene miedo, entonces eso es bueno. Si fuera negativo le molestaría. También es cierto que hemos tenido algún tipo de actividad paranormal en la casa, pero si hay una presencia no es mala. Hemos encontrado cuadros al revés y objetos que se han caído por sí solos. Ha habido cosas que han desaparecido cuando estaban allí sólo unos momentos antes. Vemos misteriosas sombras en las fotos. A veces oímos niños corriendo en el piso de arriba cuando no hay nadie o incluso cuando los niños aún no están casa. He oído gritar mi nombre, cuando no había nadie más en casa. Sin embargo, esto es sin duda la evidencia más clara que hemos visto hasta el momento en casa”, expresó Laura.

De todas maneras, esa confianza ciega que muestran los esposos sobre la presencia de entidades buenas en su casa, no debería ser tan amplia, ya que a veces sus apariciones son pacíficas, pero ese estado puede cambiar bruscamente, y de apariciones inocentes podrían mutar en verdaderas pesadillas, si no están conformes con lo que sucede en el sitio.