El PJ aspira ganar 3 de las 10 bancas en Diputados

En un nuevo ciclo de videonoticias de InformateSalta, Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados, quien intentará renovar su banca en los próximos comicios, aseguró que no le interesa discutir con los dirigentes políticos otra cosa que no sean propuestas.

En ese marco, destacó que es el único legislador que lleva presentadas más de 110 leyes. “Tengo el honor de ser diputado desde 1999 y soy presidente de la cámara desde 2003 pero sigo aprendiendo todo los días al lado de la gente, tengo muchas cosas para dar”, expresó.



Por otro lado, aseguró que el objetivo del Partido Justicialista (PJ) es ganar como mínimo 3 de las 10 bancas en juego en Diputados. “Yo advierto que nos está yendo muy bien, igual no bajo la guardia, voy y trabajo todos los días un poco más, no hago cosas extravagantes, me junto con la gente, porque de la conversación siempre surgen nuevas ideas”, dijo.



Si bien criticó fuertemente a Mauricio Macri, también fue autrocrítico. “La gente está enojada con el partido justicialista, porque fuimos muy soberbios, y hubo hechos objetivos de corrupción por eso perdimos las elecciones pero me parece que con Macri no nos va mejor", dijo.

Por último, consideró que las PASO se han desvirtuado. “Para algunos dirigentes es más fácil hacer un partido, los únicos frentes que compiten en las PASO son el de Urtubey, la Unión Cívica Radical y el Partido de la Victoria”, finalizó.