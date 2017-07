Hallaron una mujer embarazada calcinada en Neuquén

Fernanda Pereyra, cursaba el sexto mes de gestación. El principal sospechoso por el crimen es su ex pareja y padre de uno de sus hijos.

Fernanda Pereyra, una joven de 26 años oriunda de San Rafael, residente en Neuquén, fue encontrada calcinada en un descampado ubicado a seis kilómetros de la localidad de Rincón de los Sauces, en las inmediaciones de la ruta provincial 6.

La joven estaba embarazada de seis meses, y había estado desaparecida por varios días, según una denuncia asentada por su hermana. Su cuerpo fue encontrado el viernes por la tarde, con un 90% de quemaduras.

El principal sospechoso por el crimen es su ex pareja y padre de uno de sus hijos, Ademar “Becho” Marangel, boxeador amateur y que ya había sido denunciado por violencia en varias ocasiones, según informó el diario de San Rafael.

Fernanda Pereyra tenía 26 años y estaba embarazada de seis meses.

El hombre había atacado a Fernanda en marzo de 2014, cuando la golpeó en el interior del vehículo de un amigo que la había llevado a comprar pañales. A pesar de que Marangel fue detenido, salió a los cinco días.

Fernanda se separó de Marangel cuando cursaba su séptimo mes de embarazo. Formó pareja con otra persona, y tuvo otra hija, pero eso no evitó que la atacara nuevamente. La joven, quien fue a juicio en mayo de 2015, había declarado que “a los ocho meses tengo la fiestita del jardín de mi nena. Él se enojó porque fue el papá de mi nena a verla. A la salida del polideportivo yo andaba con una de mis hermanas. Nos cruzamos enfrente a un negocio. Él entró ahí y me golpeó en la cabeza y me dio una piña en la panza. Fui y lo denuncié”.

El cuerpo fue encontrado en un descampado.

A pesar de las reiteradas denuncias, y de que Marangel fue acusado de “lesiones calificadas por violencia de género, amenazas y desobediencia a una orden judicial”, nunca se le impuso una pena.