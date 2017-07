Furia ante decenas de curiosos: Sorprendió a su marido con la amante y destrozó la camioneta

En Chile, una mujer decidió vengarse de su marido ante la vista de unos 100 curiosos en una escena que duró más de 22 minutos y que solo fue detenida gracias a la intervención del cuerpo de Carabineros. En medio de gritos y reproches de infidelidad, la protagonista del video increpó a su esposo, quien protegía a su supuesta novia, la que se encontraba refugiada en el interior de su camioneta.



El hecho ocurrió en el poblado de Santa Ana, Chile, y fue presenciado por un centenar de vecinos que alentaban a la mujer a cometer actos de violencia, no solo contra el rodado, sino contra el infiel y su enamorada, que se encontraba en pánico en el interior del vehículo.



De las agresiones no solo participó la exaltada dama, sino también su hermana y otro joven que golpeaba la camioneta con todas sus fuerzas. Los tres intentaron irrumpir en el interior para vengarse de la "usurpadora de maridos" sin éxito. Quienes allí se encontraban se reían a carcajadas del dantesco espectáculo y aconsejaban diferentes maneras de abrir las puertas del vehículo.



El marido, quien intentó mantener la calma en todo momento, impidió que el evento pasara a mayores, aunque recibió varios golpes por parte de las mujeres.Finalmente, tras 22 minutos de tensión y ataques, los Carabineros se hicieron presente en el lugar y se llevaron detenidas a las celosas mujeres que no pudieron contener su furia.

