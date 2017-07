La avivada de un local que quiso cobrarle el cubierto a un cliente

La imagen fue publicada en un grupo de Facebook donde el hombre contó su experiencia. Fue al local Muu Lechería de Belgrano, en Buenos Aires, y quisieron cobrarle el cubierto. Cuando se quejó, le devolvieron el dinero.



"Si bien no esperaba gran cosa de la comida, hay algo que sí me sorprendió. Al sentarnos no nos dieron el vaso con agua (cosa que si bien no es del todo leal, es costumbre), sino que tampoco nos dieron panera ni mantel. En mi inocencia, pensé, ’Bueno, hay muchos lugares que hacen esto y no cobran cubierto’", escribió el usuario en Facebook.



Pero no fue así. Explicó que cuando llegó la factura se lo habían cobrado. Se lo consultó al mozo y le respondió que él tampoco estaba de acuerdo. Cuando el mozo se lo comunicó al encargado, se lo descontaron.



"Mi conclusión: Caza bobos. Lo facturan, el 90% no debe decir nada y, si pasa, tienen $15 más por cabeza", aseguró.