La plaga que invade el dique Campo Alegre ya cubrió media superficie

Alejandro Triggiano, presidente del Club de Regatas Güemes, manifestó su preocupación por el abandono que sufre el dique Campo Alegre ante la presencia de una plaga. Se trata de un helecho que ya cubre la mitad del espejo de agua.

Por FM Profesional dijo: “Las heladas no hicieron lo suyo, lamentablemente no sirvieron para nada, el helecho sigue proliferando de una manera impresionante. Algunas personas de Recursos Hídricos y Ambiente fueron pero no hubo soluciones de fondo”.





Hoy se reunirán con funcionarios del ministro de Ambiente, Javier Montero, para buscar una solución al problema. “Se hizo una inversión de 30 millones de pesos para que se haga la planta potabilizadora y créase o no dicen que no va a generar ningún impacto ambiental pero hay realidades contrapuestas en otros países como Australia y Brasil”, explicó.

Preocupado dijo que son más de 300 hectáreas las que hay que limpiar, por eso piden el compromiso de la Provincia, “tememos que con la llegada de las temperaturas cálidas el helecho prolifere aún más”.