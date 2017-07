“Gracias a Dios pudo cobrar”, expresó a InformateSalta Fanny Flores, hermana de José, de 83 años, quien pasó tres meses sin percibir su pensión por un error administrativo de ANSES que lo dio por fallecido en febrero pasado.

Su sobrina, Cristina Abraham, también en diálogo con nuestro medio, explicó que tras tomar conocimiento del hecho, debieron realizar todos los trámites para certificar que goza de buen estado de salud, y acudir a los medios para que se tomara cartas en el asunto. “El certificado de supervivencia se vencía recién en junio, no sabemos que pasó”, explicó.

En ese marco, subrayó que 'por suerte' solo estuvo sin remedios un par de semanas. “Al PAMI le comunicaron tarde la baja y en el mismo mes le dieron el alta, por suerte sin remedios debe haber estado una semana o dos, pienso en otras personas que están un poco más desprotegidas y es muy feo”, señaló.

Afortunadamente, todo se arregló y le abonaron los tres meses pendientes, más el correspondiente aguinaldo. “El rescata el buen trato que tuvo en todos lados, porque más allá de no solucionarle nada, siempre los empleados lo trataron muy bien”, contó.

No obstante, se mostró preocupada por la situación que enfrentan otros jubilados, que no tienen sus mismas posibilidades. “Mi tío es un tipo re lúcido, que siempre tuvo un trabajo intelectual, la cabeza le funciona perfecto, entonces tiene iniciativa propia y tiene lo sobrinos que lo acompañan pero la gente que está desprotegida y no tiene familiares se muere, le pasan por arriba”, sostuvo.

Por último, sostuvo que analizarán solicitar un resarcimiento económico. “Creo que si le correspondería, pero más allá de eso, hay que pensar en otros jubilados que realmente no tienen la capacidad que tiene mi tío para ir hacer reclamos y que estén bien físicamente también”, finalizó.