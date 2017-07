Así se jugaría la primera fecha de la Superliga

La Superliga de Primera División hará su presentación el 18 de agosto y se dio a conocer el diagrama de la que sería la primera fecha de este nuevo campeonato que tendrá 28 equipos y, por ahora, 27 fechas confirmadas (resta definir si se disputará o no la jornada de los clásicos).

Según el programa radial Un Buen Momento, Boca hará su presentación en La Bombonera ante Vélez y River visitará al recién ascendido Argentinos Juniors. Eso sí, el fixture del torneo tendrá que ser aprobado por las empresas Fox y Turner, que serán las encargadas de transmitir los encuentros a partir de esta temporada. Lo único que está confirmado es que el Superclásico se disputará en el Monumental.

Por otra parte, dicha diagramación podrá sufrir modificaciones teniendo en cuenta cuál es el segundo equipo ascendido: Chacarita o Brown de Puerto Madryn.

Asi sería la 1ª fecha de la Superliga:

Patronato vs Temperley

Olimpo vs Tigre

Estudiantes vs Guillermo Brown* (si asciende Chacarita, cambia el fixture)

Atlético Tucumán vs Gimnasia

Huracán vs Godoy Cruz

San Martín de San Juan vs San Lorenzo

Rosario Central vs Unión

Arsenal vs Racing

Colón vs Newell's

Independiente vs Defensa y Justicia

Argentinos vs River

Boca vs Vélez