Farmacia San Francisco implementará un robot para mejorar sus servicios

En los próximos días, la principal sucursal de Farmacias San Francisco, se convertirá en una farmacia futurista ya que implementará un sistema robotizado para brindar una mejor atención al público.

“Estamos en un proceso de reconversión, vamos a atender normalmente pero con una pequeña dificultad porque vamos a instalar un robot para la dispensa de medicamento. Con esto buscamos ser más eficiente en los tiempos de atención al público, en el stock de medicamentos, en el orden”, dijo a InformateSalta el dueño de la farmacia y titular de la Cámara de Farmacia, Francisco Puló.

Esta importante innovación estaría funcionando en los próximos días, por lo que la sucursal de Dean Funes 596 tendrá mínimas dificultades en la atención al público durante el tiempo en que se instale la nueva tecnología.

“Es todo una novedad, estamos muy ansiosos por ver cómo funciona. Es un gran avance. Es una dispensadora de medicamentos, es como una caja gigante, el operador marca el medicamento y en lugar de tener que buscarlo en una cajonera o tener que ir a un depósito a buscarlo, el robot se lo acerca al mostrador”, señaló Puló.

Cabe destacar que este nuevo sistema robotizado no apunta a achicar el personal, es decir que no reemplaza la presencia de farmacéuticos y operadores. “Lo principal es que brinda agilidad y un mejor manejo de los stocks. Es una tecnología nueva a la que tenemos que adaptarnos. Sabemos que en Buenos Aires hay una farmacia con un sistema similar, pero prácticamente sería la primera del país. Aunque no nos acompaña la economía del país ni la época, pero nos estamos arriesgando para brindar más eficacia”, manifestó Puló.