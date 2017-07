Carrió acusó a De Vido de “traidor a la Patria” y él se defendió

Durante la sesión en Diputados donde se trata la expulsión del ex ministro kirchnerista, la diputada lo acusó de infame y traidor al país. A su turno, De Vido afirmó que "jamás me amparé en mis fueros parlamentarios".

Sigue adelante la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación donde los legisladores tratan la expulsión del ex ministro kirchnerista y actual diputado Julio De Vido, quien tuvo un cruce con su par Elisa Carrió.

Al tomar la palabra, De Vido negó que haya cometido delitos durante la gestión kirchnerista y dijo que siempre se presentó ante cada "requerimiento" de la Justicia. "Jamás me amparé en mis fueros parlamentarios", resaltó el legislador, según destaca el diario La Nación.

Del mismo modo, leyó un extenso comunicado en el que insistió en que es víctima de una persecución. "No vengo a ejercer el derecho a mi defensa porque no le doy legitimidad a quienes me imputan ni al método que es claramente violatorio del artículo 66 de la Constitución", aseveró.



No obstante, tras escucharlo, la diputada Carrió le respondió a su par con una frase rotunda: “Pido la exclusión de Julio de Vido por infame y traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional”.

La legisladora admitió que el oficialismo "seguramente" no logre los dos tercios de votos necesarios para expulsar a De Vido de la Cámara, "pero es un milagro para mí después de ser la única que llego al banquillo de los acusados, poder decirle esto acá".

"De Vido ya fue, es bueno que en los procesos históricos primero se devele la verdad y que sea la sociedad que decida si quiere la verdad o la impunidad. Acá hay protección o limpieza del país, la culpa no es de Cambiemos, la culpa es la parte de la nación que sabiendo que le roban votan ladrones", agregó Carrió, quien habló inmediatamente después que el ex ministro de Planificación.

