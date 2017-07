Claroscuros del mito: una mirada a 65 años de la muerte de Eva Perón

Declarada oficialmente “Jefa espiritual de la Nación” por el Congreso el 7 de mayo de dicho año, en un acto cuasi devoto con pretensión de inmortalización; amada y odiada, venerada y ultrajada, su vida y su obra guardan aún hoy, habiendo transcurrido 65 años, un halo de irracionalidad que torna difícil cualquier mirada gris.

Hija natural de Juan Duarte y Juana Ibarguren, nacida en Los Toldos o Junín en 1919, dato sobre el que curiosamente no hay consenso histórico, aunque sí respecto del origen profundamente humilde; Evita migró a la ciudad de Buenos Aires a los quince años donde se dedicó a la actuación, alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y el cine. En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina (ARA), siendo elegida presidenta. Con un celoso sentido de pertenencia a ese sector social que ella llamaría sus “descamisados”, en 1944 frente al desastre ocasionado por el terremoto de San Juan, no dudó en participar de un acto para recaudar fondos donde conocería al entonces Secretario de Estado de gobierno de facto, Juan Domingo Perón. Ya casada con Perón, participó activamente en la campaña electoral de su marido en 1946, siendo la primera mujer argentina en hacerlo.

Esposa, amiga y compañera de Perón, Eva llevaba el control de dos de las tres ramas del Peronismo: el partido femenino y el sindicato, con quienes operaba de intermediaria. Fue este movimiento obrero, el que no dudó en proponerla como la candidata indisputable a la vicepresidencia, en una fórmula Perón-Perón que se concretaría tiempo después pero sin ella. Sus mismos orígenes, aquellos que la empoderaban y de los cuales se nutría en su activa lucha por los derechos civiles y laborales, fueron quizá los que la condenaron a la renuncia dadas las presiones de un aparato castrense elitista, pero sobre todo, temeroso del perfil claramente revolucionario de una mujer con total influencia en la política y decisión del general. El 31 de agosto, Día del renunciamiento, lograron borrarla de la candidatura, sin saber, cuánto contribuirían con ello al crecimiento del mito.

El voto femenino

Innegable impulsora de la participación electoral de la mujer, aunque claramente no fuera ni la primera ni la única en luchar por él, logró la sanción en 1947 de la ley de sufragio femenino. El camino de la participación política y social de la mujer fue el señalado por ella desde sus bunkers: el Partido Peronista Femenino y la Fundación Eva Perón. Desde allí, llevó adelante una trascendental e inusitada obra de reparación social que agotaría hasta sus últimas energías, con la construcción de hospitales, asilos, escuelas, promoción de la vivienda, y la inclusión al mercado laboral de las mujeres. Para no pocos historiadores, vino a sustituir el concepto de beneficencia por el de justicia social, lo que explicaría el gran recelo que generaba su figura en la Iglesia y en las damas de la alta sociedad. Su figura no pasaría desapercibida ni resultaría indiferente ni a la derecha ultraconservadora que la atacaba por haber sido actriz y lo que ellos llamaban 'una mujer de la vida', ni para una izquierda que con los años la ensalzaría, pese a considerarla una competencia en vida, alguien foráneo que venía a robarles “su terreno”, “sus pobres”. Sus enemigos eran conscientes del poder que ostentaba incluso después de muerta, de esas pasiones irrefrenables da cuenta el derrotero de su cuerpo, con la violencia del destierro, el ultraje del robo, que con los años, ya libre de ataques físicos, continuo padeciendo con los vaivenes políticos, en su historia y su alma,.

La falta de autocrítica histórica nos ha llevado a los argentinos a este país de hoy. Con historias novelescas que parecen surgir de los miedos mafiosos de ciertas logias y patotas que harían lo que fuera por salvaguardar sus privilegios. No tocar la historia, oculta en realidad el obsceno manoseo, que no puede más que acabar en la demagogia de los herederos de fortunas mal avenidas. Cierto es que menemistas, kirchneristas, y demás “istas” que enarbolan la bandera del peronismo post-Perón, siguen aferrados a cierto lenguaje partidario de los años cuarenta y mitad de los cincuenta, en intentos cuasi fantasiosos por blanquear la historia imprimiéndole un color propio. Es en ese clima de desesperación, que inmortalizan lo que oculta el mito de Evita, que sin quitarle la dignidad de sus obras, la humaniza, y con ello le otorga un valor real a lo positivo de su legado. Los gobiernos peronistas claramente fueron democráticos, en el sentido de elegidos por el voto popular, pero resulta infantil discutir el autoritarismo recalcitrante, la fabulosa construcción de un enemigo interno susceptible del peor destrato, aquel que inunda de excrementos el vocablo Patria, al imponerle un ANTI, que cercena con violencia. Muchos atribuirán ese lado obscuro a la formación castrense del General, habituado a un modo de vivir, pensar y hablar verticalista; los discursos de Eva, la ponen si no a la par, unos cuantos pasos por delante de su esposo. Eva, su mito, esconde lo que la izquierda de hoy, esa que se abraza en el discurso y la acción a la derecha, no quiere ver, el apoyo del matrimonio presidencial a un régimen fascista como el de Franco, al que entre otras cosas se le puede endilgar el haber fusilado poetas. Un matrimonio, al que elogian y recuperan, borrando el capítulo de La Razón de mi vida donde tanto Perón como su mujer difaman y se burlan de la acción progresista de las mujeres feministas.

Bastan los discursos de la época para entender lo que es dable rescatar y lo que es preciso condenar, si es que vamos a apelar al pasado para traerlo al presente como muchos pretenden. Esta democracia, aquella que surgió del Nunca más, difícilmente pueda hacer culto de aquella, la que cultivó, consciente o inconscientemente, el terror y enardeció a la izquierda extremista en su afán por perpetuarse en el poder, aunque las intenciones fueran disfrazadas por el fervor democrático. Hablamos de una forma de hacer política a la que sin negarle los derechos conquistados, no podemos borrarle los pasos en falso, muchos de los cuales nos llevaron a la barbarie de los 60 y 70, nos hirieron de muerte, dejándonos cicatrices aún hoy visibles.

La Evita del 1º de mayo de 1949, aquella que con tanto carisma le hablaba al pueblo que la veneraba, no escondía su amor y culto al hombre que le dio la posibilidad de trascender, ese mismo, que sin ella, seguramente habría sido un presidente más. Aquella mujer que la movía el dolor de los otros, sin saber que su propio dolor, aquel que la vio nacer y crecer, la consumiría en el odio, el desprecio, a “los oligarcas”, aborrecimiento que inundó el país que tanto amaba, generando una división que poco tiempo después estallaría desde las entrañas. No lo supo ver, quizá ni siquiera imagino, el baño de sangre que su espíritu revolucionario generaría. “Sabemos –dice Evita en ese discurso– que estamos ante un hombre excepcional, sabemos que estamos ante el líder de los trabajadores, ante el líder de la patria misma, porque Perón es la patria y quien no esté con la patria es un traidor.”

En la década de 1970 con aquella famosa frase "Si Evita viviera sería montonera" se selló uno de los tantos pactos de silencio en torno a su figura, en un intento desesperado por evitar la desmitificación, en un país que aún añora la venida de un salvador, ese líder carismático paternalista, que los asista en la desventura, que los embandere tras una causa histórica. Un país que vive de un pasado fabulado, de la construcción de mitos y que, paradójicamente, se nutre de su propia enajenación.

Por Lic. María Florencia Barcos