Piden asistencia psicológica para un niño abusado

Lorena Cari, es mamá de un niño de ocho años que asiste a la escuela Monseñor Pérez, en la zona norte de la ciudad. Antes del inicio de las vacaciones de invierno su hijo fue acusado de robarle los lentes a una compañera, tras ser interrogado terminó confesando haber sido abusado por sus compañeros. Aún no recibe asistencia psicológica.

La denuncia se radicó en la Subcomisaria Castañares y ya se encuentra en curso en Ciudad Judicial. “Ayer le hicieron la revisación médica y salió que sí hubo contacto de piel, todo está en manos de la jueza. Mi hijo tiene que declarar por Cámara Gesell y necesita terapia porque tuvo una crisis nerviosa cuando lo revisaron. Actualmente no tiene nada”, dijo su mamá por Radio Vos.

La pesadilla de la familia, que acusa a autoridades de la institución de no brindarles acompañamiento, comenzó el 26 de junio cuando citaron a Lorena a una reunión de padres. Allí le dijeron que su hijo le había robado unos lentes de su compañera. El chico negó todo.

“Cuando terminó el acto dando inicio a las vacaciones me quedé hasta las 19 en la escuela buscando los lentes. Los chicos se echaban la culpa entre sí. Nunca los encontramos”, dijo. Enojada volvió a su casa y al otro día enfrentó a su hijo con cinto de por medio.





El niño llorando dijo no ser el responsable del robo y se encerró en el baño. “Fui detrás de él y desde adentro del baño me pidió que le prometa que no lo iba a dejar solo en la escuela, ni siquiera durante el recreo. Lloraba. Me dijo que si él decía dónde estaban los lentes su compañero y el hermano de este que va a sexto grado, lo iban a volver a llevar al baño, le iban a bajar los pantalones y le iban a hacer doler como lo hacen siempre”, relató su mamá.

Ella no entendía nada y siguió indagándolo. “Me dijo que su compañero y el hermano de este lo llevaban al baño y le hacen cosas, ahí me enteré de esto, me dijo que todo comenzó en mayo, y que le hacen cosas que yo no quiero”, explicó. Desesperada llamó a la Policía y radicó la denuncia.