Niegan que el indigente que necesita una cirugía no haya recibido atención

Desde el Hospital San Bernardo explicaron que Roque Manuel Arellanos tenía un turno con un especialista al que no asistió. Además, aducen que se trata de un hombre violento, que agrede a los profesionales médicos.

Luego de dar a conocer el caso de Roque Manuel Arellanos, un hombre de 60 años, que se apostó en las puertas del hospital San Bernardo reclamando una cirugía por una hernia, fuentes del nosocomio consultadas por InformateSalta aseguraron haberle brindado atención.

En este sentido, explicaron que el ex policía tenía un turno con un especialista el pasado lunes, al que no asistió y que si bien su problema debe tratarse, no representa un riesgo de vida. Además, contaron que se trata de una persona violenta que agredió al personal en varias oportunidades.

Si bien desde la Fundación Salud y Vida, desde donde le brindaron contención y hasta lo llevaron al hospital aseguraron que nunca recibieron ningún tipo de agresión de su parte, médicos de la guardia dijeron estar cansados de sufrir sus golpes y malos tratos.