“Vivo en la calle, no tengo nada, ni siquiera un perro”

Roque Manuel Arellanos, el indigente que esperaba ser atendido ayer en el hospital San Bernardo por una pronunciada hernia abdominal, cuya historia se hacía eco InformateSalta, habló ante las cámaras de Canal 11.

“No me atienden, hace cinco días que estoy tirado acá y no me atienden. Tengo obra social, tengo PROFE, o sea que no le va a faltar ni una moneda. Ya me cansé, la policía, la guardia, me saca c*…, ‘espera afuera, espera afuera’, no me deja ni estar ahí sentado,” dijo.

El hombre, recostado sobre una colcha en las puertas del nosocomio, confirmó ser policía retirado tal como se difundió desde el primer momento y estar en situación de calle. “No tengo nada. No tengo ni un perro, por lo menos si tendría un perrito a mi lado,” contó.

Si bien recibe ayuda por parte de la gente que movilizada por su situación le acerca alimentos, Roque reclamó atención urgente. “Me duele mucho, me duele mucho,” se quejó.