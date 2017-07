A 17 años de la muerte de René Favaloro, el legado ético del creador del by pass

Nacido el 12 de julio de 1923 en el barrio “El Mondongo” de La Plata, hijo de un carpintero (Manuel) y de una modista (Ida Raffaelli), Favaloro ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata a fines de los años 30. Realizó su residencia en el Hospital Policlínico de la capital bonaerense, donde vivió durante dos años de forma muy austera entre los pacientes que atendía, hasta que se recibió en 1949. A poco de graduarse, le llegó una carta de un tío, quien vivía en la localidad de Jancito Aráoz, en la zona desértica de La Pampa, en la cual le contaba que en su pueblo de 3500 habitantes se necesitaban médicos. Junto con su hermano Juan José, puso en marcha un centro asistencial y logró reducir la mortalidad infantil en la zona, al igual que las infecciones en los partos y la desnutrición, todo gracias a campañas de difusión sanitarias que realizaba con la ayuda de las Iglesias, las escuelas y las instituciones intermedias. En ese entonces, volvía una vez por año a La Plata, donde además de presenciar algún partido de Gimnasia, el club de sus amores, aprovechaba sus visitas para ponerse al día con los avances científico-médicos.

La cirugía toráxica era uno de los temas que más le interesaban, y lo entusiasmaba la idea de viajar a Estados Unidos con el propósito de nutrirse de los últimos avances en materia de intervenciones cardíacas. Tras 12 años como médico rural, se traslada a Cleveland. Luego de trabajar en el tratamiento de las afecciones vasculares en 1967 comienza a focalizar sus investigaciones en la utilización de la vena safena en las intervenciones coronarias. La estandarización de esa técnica sería conocida como bypass, y sus especificidades serían publicadas en 1970 en revistas especializadas de los Estados Unidos.

En 1971, Favaloro retorna al país con el deseo de crear una clínica de alta complejidad similar a los centros asistenciales en los que había trabajado en el exterior, convencido de que “Los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías”. (Buenos Aires, Congreso de Bioingeniería, 1999) Cuatro años más tarde nace la Fundación Favaloro, donde se formaron más de 450 residentes provenientes de las provincias argentinas y de los países de Latinoamérica. En 1980, creo el Laboratorio de Investigación Básica, dependiente del área de formación de la Fundación, y sobre la base de esta experiencia se creó en 1998, la Universidad Favaloro.







René, el médico rural, no dejaba pasar oportunidad pública para expresar lo que para el constituía el ABC de toda sociedad, el centrar sus esfuerzos en la educación, pues solo a través de ésta podía imaginarse el cambio de rumbo hacia una sociedad más justa y humana. Lo había vivido en carne propia, en el pueblo que lo vio crecer, experiencias que inmortalizó en 1980 en su obra Recuerdos de un médico rural, “Estoy convencido de que la única manera de rescatar y preservar a los hijos de la villa miseria es con escuelas hogares. ¿Qué podemos esperar de semejante promiscuidad que engendra el alcoholismo, el abuso sexual y el incesto, el robo, la riña y el asesinato? De ahí saldrán los resentidos sociales y el caldo de cultivo para doctrinas foráneas tan perjudiciales. En estos días en que tanto hablamos de la Universidad, yo creo que hemos perdido el derrotero en cuanto a prioridades en la enseñanza. Nos debería preocupar más la primaria y la secundaria -pues es en la niñez y en la pubertad cuando se forma el ciudadano del futuro- que la universitaria que si se la analizara en profundidad tendría que rendir cuentas al país por su ineficacia.” Una y otra vez volverá a lo largo de su vida sobre el tema. En Don Pedro y la educación (1994), afirmaba lo que para él constituían los objetivos principales de la educación: consolidar los principios éticos del hombre, profundizar la democracia, construir la identidad nacional y unidad latinoamericana, generalizar la justicia social y trabajar en pos de la transformación económica con la elevación de los índices de productividad y mayor equidad distributiva.

La Fundación atendía afecciones que iban más allá de lo cardivosacular, y recibía pacientes que eran derivados desde diversas obras sociales y otros sin recursos. En 2000, este emprendimiento médico de excelencia que había creado ese doctor formado en el campo y nacido en uno de los barrios más postergados de su ciudad, acarreaba una deuda de 18 millones de dólares, parte importante de la cual, correspondía al PAMI. Hundido en una profunda depresión, el 29 de julio de ese año, se encerró en el baño de su casa y se pegó un tiro en el corazón. Varios días antes empezó a redactar las siete cartas que dejaría en sobres lacrados y con la leyenda “Reservado”.

El reconocido cardiólogo y educador, responsable de la primera operación de bypass en el mundo, le había escrito una desesperada carta al entonces presidente Fernando de la Rúa en la que reconocía estar "cansado de tanto luchar y luchar y galopar contra el viento”, como decía Don Ata (en referencia a Atahualpa Yupanqui) y pedía un salvataje económico para la fundación que llevaba su nombre, en medio de críticas al sistema de salud argentino. Favaloro se había contactado previamente con autoridades del gobierno de la Alianza con el objetivo de que el Estado cancelara las deudas que mantenía con dicha institución. La falta de fondos significaba más despidos, y tal vez, el cierre de la clínica, dedicada desde su inauguración en 1975 no solo al cuidado de pacientes, sino también a la docencia e investigación.





Decía un agobiado Favaloro en su última carta: "Envié cuatro cartas a Enrique Iglesias (entonces presidente del BID), solicitando ayuda (¡tiran tanto dinero por la borda en esta Latinoamérica!), todavía estoy esperando alguna respuesta. Maneja miles de millones de dólares, pero para una institución que ha entrenado centenares de médicos desparramados por nuestro país y toda Latinoamérica, no hay respuesta". Una última carta que no fue leída a tiempo por un presidente que luego confesara que la misma había llegado el viernes 28 y fue leída el lunes 31 cuando la noticia de la muerte ya había abandonado las primeras planas de los diarios. De la Rúa, sobre la misma, solo se limitó a decir “Él me pedía si podía interceder ante empresarios para obtener una donación de seis millones de pesos”.

En esa carta, como en otra de las 7 guardadas en su departamento con recelo, escritas con el alma hecha jirones, Favaloro condenó la corrupción de médicos, sindicalistas y prestadores. A los 77 años, no había perdido la inocencia que solo los humanistas, los hombres de bien, pueden conservar, y preguntaba, quizá con el último aliento de esperanza de ser escuchado, comprendido, ayudado, "¿Cómo se mide el valor social de nuestra tarea docente? Es indudable que ser honesto, en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar". Y confiesa, “La mayoría del tiempo me siento solo. En aquella carta de renuncia a la C. Clinic , le decía al Dr. Effen que sabía de antemano que iba a tener que luchar y le recordaba que Don Quijote era español! Sin duda la lucha ha sido muy desigual.”

La leyenda, el médico aclamado a nivel internacional, de cuna humilde y corazón millonario, ponía fin a una vida de coherencia y respeto por las máximas que sus padres le habían legado al ver cómo el proyecto de la Fundación tambaleaba y se resquebrajaba. Quizá no soportaba verla sucumbir, tanto como no estaba dispuesto a incorporarse a un sistema perverso donde la medicina no es más que un enorme negocio, en el que los pacientes son medios usufructuados en pos de fines espurios. El ana-ana, como lo llamó en dicha carta, un toma y daca que Favaloro no solo veía como un mal de la medicina sino como constituyente de una sociedad corrompida en sus entrañas, abandonada a los avatares políticos y económicos, alejada de todo compromiso ético.

Prefería morir a ceder, y en ello fue categórico “en este momento y a esta edad terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer.” Y recuerda la lección de optimismo que se les entregaba a los médicos al recibirse, escrita por Joaquín V. González, sintetizada en un desafiante: 'a mí no me ha derrotado nadie'.

La recuperó solo para afirmar que él no podía decir lo mismo. Se sentía derrotado por una humanidad putrefacta que todo lo controla. Y hace una autocrítica, en un intento ilógico por justificar lo inaudito de una sociedad que lo ensalzaba en el atrio pero al bajar de él no tenía vergüenza en darle la espalda, intentar destruirlo en el intento mismo de querer sobornarlo. Dirá “Quizá el pecado capital que he cometido, aquí en mi país, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario se castiga.”

Ni debilidad, ni cobardía, su muerte habla de un dilema irresoluble en el marco de una Argentina que en términos de corrupción no cesa de progresar. Da cuenta de la falta de ilusión en la que muchos sucumben al ver que la coherencia no tiene banca, que solo votan las mafias y los guardianes de sus mentiras. Este hombre que, alguna vez en un acto académico en USA se lo presentó como a un hombre bueno que seguía siendo un médico rural, se fue tranquilo, lo consolaba el haber atendido a sus pacientes sin distinción de ninguna naturaleza, o mejor dicho, solo aquella que se justifica en bajar la mirada para encontrar la de los dolientes y excluidos.



Se fue de la mano de la muerte, aquella que según dijera es “la compañera inseparable de todo cirujano”, pidiendo piedad para con su última voluntad, pero sobre todo, dejándonos un poderoso legado, grabado a fuego por la coherencia y fidelidad eterna a sus 10 preceptos éticos. En un gesto que suplicaba esperanza, pidió no olvidar que luchó 77 años por aquello que amaba y en lo que creía. Al final, cuando parecía que ya no quedaba nada más por decir, su carta nos marca el rumbo, ese que nace en la obligación de no claudicar en la reyerta contra la deshumanización social, la mercantilización de la vida y la muerte, el analfabetismo que promueve los “ismos” y cercena libertades, pero sobre todo, en la batalla contra los sistemas corruptos que nos quieren de rodillas y derrotados, para hacer de nosotros y nuestros valores, un objeto del mercado y, por qué no, un voto más comprado. “Debe entenderse que todos somos educadores. Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias, a veces significativas. Procuremos entonces enseñar con el ejemplo. (Conferencia "Ciencia Educación y Desarrollo", Universidad de Tel Aviv, mayo de 1995)

Por Lic. María Florencia Barcos