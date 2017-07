Diego le gana a Messi como mejor de la historia

"El Che Guevara vivió y murió por sus creencias guerrilleras, polarizando su opinión a medida que avanzaba. Diego Maradona hizo lo mismo, sólo que con los pies. Y de vez en cuando, con sus manos", explicaron desde la prestigiosa revista inglesa Four Four Two para justificar la comparación entre dos referentes argentinos en la nomina que realizaron de los 100 futbolistas más importantes de la historia.



Maradona le ganó la pulseada a Lionel Messi, quien se apropió de la segunda colocación. "La última década se reducirá a la era del Barça de Messi. Los expertos, aficionados y escritores tratarán de expresar su grandeza con palabras y metáforas. Todos fracasarán", advierten a la hora de graficar su enorme talento.



El tercer peldaño fue para el brasileño Pelé, señalado como "el atleta que se convirtió en el jugador más completo que el fútbol nunca ha visto".

Alfredo Di Stéfano, se ubica sexto detrás del holandés Johan Cruyff (4°) y el portugués Cristiano Ronaldo (5°).