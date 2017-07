El comercio salteño adelanta las liquidaciones para aprovechar el envión del repunte de ventas de junio pasado

El comercio salteño lanzó en estos días la primera liquidación de la temporada, cuando aún faltan días para iniciar agosto. Con descuentos que llegan en algunos casos hasta el 70% las liquidaciones ya están en vidriera de todo el centro de la ciudad, para tentar a la clientela. La delantera, una vez más, la lleva la indumentaria femenina, zapatos y marroquinería. Así, por ejemplo, en Fábrica de Calzados (Alvarado y Santa Fe) un par de zapatos estilo mocasín, cuyo valor superaba los 900 pesos, hoy se consigue a 400 pesos.

Lo que informa el portal IN Salta, el titular de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Rubén Barrios, reconoció que las liquidaciones “se adelantaron un poco” con respecto a las fechas usuales de las sale off. Barrios justificó la decisión de muchos comerciantes en que junio último dio números positivos en las ventas del sector de indumentaria, y se estima que este mes la tendencia fue la misma. Los resultados se conocerán en algunos días, pero con la inyección que provocó en el consumo el aguinaldo y el auge de la temporada turística, julio en general cierra con libros en verde y todo parece indicar que este año no será la excepción. “Los comerciantes venían de 15 meses de caída y quieren aprovechar la reactivación y vender lo más que puedan en este impulso”, detalló el dirigente.

Sin embargo, destacó que pese a esta reactivación “el ánimo no es el mejor, ya que desde hace un año y medio las ventas no se reactivan; pero hay mucha esperanza, hay un repunte y hay mejor ánimo de la gente. Se pregunta mucho, no se concretan todas las compras, pero aumentó el movimiento y la sensación es que la situación va mejorando”, concluyó.

En el mismo sentido varios comerciantes afirmaron a IN Salta que los productos de la nueva temporada de primavera – verano ya llegaron y estas liquidaciones ayudarán a despejar los depósitos y renovar vidrieras.