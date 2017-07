CGT confirmó la marcha del 22 de agosto, sin medidas de fuerza

La CGT ratificó ayer la marcha del 22 de agosto a Plaza de Mayo y leyó un duro comunicado contra el Gobierno, en el que exigió "el cese" de las intervenciones en los sindicatos y advirtió sobre el programa económico "que desalienta la producción, agudiza la pobreza y ejecuta despidos". La central obrera se pronunció durante el plenario que realizó en el microestadio de Ferrocarril Oeste, donde además se resolvió convocar a un Comité Confederal, aún sin fecha, para definir un plan de lucha. Pero a pesar de los silvidos y pedidos de los gremialistas presentes, el triunvirato no dispuso una medida de fuerza.



El encuentro se realizó en medio de un fuerte malestar con la gestión macrista que puso en marcha un proceso de reunificación total de la CGT, pese a que finalmente los gremios del MASA, que acaban de volver a la vida interna de la entidad de la calle Azopardo, no asistieron al encuentro. En el documento, los gremialistas advirtieron a la Casa Rosada que "la quita o retroceso en los derechos fundamentales e históricos de los trabajadores no serán objeto de negociación alguna" y que defenderán "la plena vigencia de la legislación laboral, los Convenios Colectivos de Trabajo, los sistemas de seguridad social, la justicia laboral y el modelo sindical".



Sobre la posibilidad de que el Gobierno busque impulsar una "flexibilización laboral" similar a la que se aprobó Brasil semanas atrás, la CGT señaló que no permitirá que "se agiten nuevamente las banderas de una reforma que avasalle los derechos laborales conquistados".



"El sindicalismo argentino no puede aceptar que los trabajadores nuevamente seamos la variable de ajuste de un programa económico que desalienta la producción, agudiza la pobreza, ejecuta despidos y suspensiones, mientras que se toleran altas tasas de interés haciendo crecer la especulación financiera", se quejó la central en el escrito leído durante el encuentro. Sobre las recientes intervenciones de gremios (SOMU, Canillitas, Seguridad Privada y Azucareros) y allanamientos (Camioneros, Estaciones de servicios), planteó: "Condenamos y exigimos el cese de las abusivas intervenciones en los sindicatos y el intolerable e injustificado ataque a los dirigentes sindicales".

Pese a que en el plenario hubo mociones más duras para reemplazar la marcha del 22 de agosto por un segundo paro general, al final esas posturas no se impusieron, pero no se descarta que tomen fuerza tras las elecciones, cuando se realice el Confederal.