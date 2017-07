En un intenso operativo nocturno clausuraron tres peñas y una fiesta clandestina

Luego de un intenso recorrido policial, se debieron labrar tres clausuras a peñas del corredor Balcarce que no reunían las condiciones de habilitación, mientras que en barrio Portal de Güemes despejaron a un grupo numeroso de adolescentes que participaban de una fiesta clandestina.

Como todos los fines de semana, la Policía realizó patrullajes preventivos en diversos lugares, especialmente en aquellos de asidua concurrencia nocturna como lo son zonas de boliches, peñas y restaurantes.

Tal es así, que en el corredor de calle Balcarce detectaron locales comerciales con espectáculos que no reunían los requisitos respectivos. Se trató de tres peñas, una de ellas no tenía permiso para el expendio de bebidas alcohólicas, otra carecía del certificado de mínima seguridad contra incendios expedida por Bomberos de la Policía, y una tercera que no contaba con los equipos necesarios para combatir incendios o primeros auxilios.

En la continuidad del operativo, en un domicilio de barrio Portal de Güemes detectaron una fiesta sin autorización municipal y/o policial para su desarrollo, de la cual participaba un grupo numeroso de jóvenes con minoría de edad, quienes podían acceder al consumo de bebidas alcohólicas que se expendía en la vivienda.

Por el caso se labraron las actuaciones contravencionales respectivas, debiendo los propietarios de cada lugar, afrontar los pagos de multa que determina la ley.