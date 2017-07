Los turistas gastaron 13.702 millones de pesos en las vacaciones, según Came

Alrededor de 4,9 millones de turistas gastaron 13.702 millones de pesos en las vacaciones de invierno en Argentina, con estadía promedio de 4 días, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). En base a un relevamiento realizado en 40 ciudades, la entidad sostuvo que la cantidad de turistas de este invierno superó a la del año pasado, aunque la estadía promedio fue levemente inferior a la de 2016.



Además, 8,5 millones de excursionistas se trasladaron a ciudades vecinas a pasar el día, con un gasto promedio de 270 pesos cada uno, con lo que inyectaron otros 2.322 millones de pesos a las actividades relacionadas con el turismo, lo que refirmó la importancia económica de las vacaciones invernales, señaló Came.



“Las ventas minoristas sintieron el impacto del mayor movimiento y gasto de la gente, aunque lo que más se dinamizó fue el rubro esparcimiento”, sostuvo el presidente de Came, Fabián Tarrío.







En Salta el movimiento turístico por las vacaciones de invierno fue muy intenso. La ocupación hotelera superó el 90% en la ciudad Capital y en el resto de la provincia se mantuvo también en niveles muy altos. En ciudades como Cafayate las plazas estuvieron a pleno. Los vuelos desde la Ciudad de Buenos Aires llegaron colmados.

La cantidad de arribos permitió mover un poco las ventas minoristas que venían muy golpeadas. Según los datos locales, los mayores niveles de ocupación se alcanzaron en la segunda semana de vacaciones, con un promedio de 80% y picos del 100% para Salta capital, alrededores, Cachi y Cafayate los fines de semana.

Entre los principales atractivos, el teleférico fue una de las propuestas más elegidas por los turistas, seguida por los museos provinciales, las fiestas artesanales y los festivales en el interior provincial.