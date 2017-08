“No falté ni una sola vez, al trabajo me lo tomo en serio”

A partir de un informe publicado por diario Clarín, el diputado nacional Miguel Nanni fue consignado como uno de los legisladores con más faltas en las votaciones en lo que va del 2017. En el ranking ocupa el puesto 26 con supuestas 27 ausencias.

Ante esta publicación, el legislador salteño dialogó con InformateSalta y manifestó que dicha información no es cierta.

“Me extraña que Clarín manipule así la información pero la verdad que lastimosamente no me sorprende que suceda en tiempo de campaña. No es cierta la información porque este año hubo 9 sesiones y de las 9 estuve presente en todas. En lo que va en mi mandato como diputado - dos años- sólo me ausente una sola vez con motivo a un viaje oficial” indicó a nuestro medio Miguel Nanni.

Además, explicó que puedo haber estado ausente en algunas votaciones de leyes que donde no estaba comprometido el interés de Salta o de Argentina, por ejemplo declarar una capital para algún torneo. “No falte ni una sola vez, el trabajo me lo tomo en serio” afirmó.

Nanni expuso como prueba de su presencia en todas las sesiones, la planilla del presentismo que es adjuntada a sus partes de prensa. “Este año tuve asistencia perfecta, en cada parte acompañamos la constancia del Congreso y marca que estuve presente” agregó.

Agenda Legislativa

Para los próximos meses, Nanni anticipó que se buscará plantear leyes como el régimen penal de las empresas (transparencia pública), sacar la modificación del régimen penal de menores, la ley de fueros y un proyecto vinculado con un régimen especial para el sistema docente para tengan más beneficios.

Reforma previsional

“No es cierto esto. Se intentó instalar desde que asumimos el gobierno pero el radicalismo no va avalar la suba de la edad jubilatorio todo lo contrario la tendencia mundial es que baje la edad no que suba. Algunos trabajadores lo que piden es que sea un opcional y que la ley diga que te jubiles a los 65 años pero que no te obliguen si no querés. Un beneficio para el trabajador” finalizó.