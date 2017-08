Furia: Tuvieron que cavar ellos mismos la fosa para su familiar

Además del dolor que implica perder a un ser querido, los hijos y nietos de José Duperutt vivieron un duro momento cuando llegaron al cementerio de Lavalle para darle sepultura al cuerpo y no encontraron el lugar preparado. Los mismos familiares tuvieron que hacerse cargo del foso para enterrar los restos, ya que el encargado no apareció por el lugar y los operarios alegaron que no fueron informados del entierro. El Intendente prometió investigar el caso.



Según relató Magdalena Duperutt, hija del difunto, “el domingo cuando llegamos al cementerio los empleados nos dijeron que no les avisaron de un entierro y que no había fosa para enterrarlo”. “Cuando les dijimos que hicieran una, nos dijeron que no porque no tenían ordenes de sus superiores y que se iban a meter en problemas”, agregó la mujer.



La familia había contratado una empresa para que se hiciera cargo del servicio fúnebre y ellos habían informado el traslado del cuerpo para el domingo pasado. Magdalena comentó que “en un acto de total insensibilidad” le propusieron “dejarlo en depósito y que ellos lo enterraban (por el lunes)”.



Los familiares se negaron a dejar al difunto y fueron a buscar al encargado a su casa. El hombre se disculpó y dijo que iba a ir enseguida "pero nunca apareció por el cementerio”, indicó la hija del difunto.



La situación llegó a tal punto que algunos parientes comenzaron a perder los estribos y otros a descomponerse por los nervios de la situación. “Mi mamá se descompensó en dos ocasiones y tuvo que ser trasladada a un centro médico”, señaló.



Fue en ese momento cuando los familiares, cansados de esperar en el cementerio, pidieron palas y se pusieron a realizar ellos mismos el foso para poder enterrar el cuerpo. Luego de un arduo trabajo en el que se empeñaron hijos, nietos y sobrinos, se pudo depositar el ataúd y rendir el sentido homenaje.



Quienes participaron del sepelio hicieron llegar su malestar a través de las redes sociales, donde mostraron fotos y videos del duro momento que les tocó vivir. En Facebook, según informó Magdalena, el encargado del cementerio se volvió a disculpar pero en esta ocasión alegó: “No estábamos notificados de su llegada al cementerio ni de que tipo de sepultura tendría su familiar.”



Algunas fuentes relacionadas al oficio fúnebre de Lavalle comentaron que no es la primera vez que pasa y generalmente si ocurre una muerte un fin de semana. "Los cuerpos deben quedan en depósito" ya que “al no haber Registro Civil los sábados y domingos, no están los papeles pertinentes para realizar el entierro”.



El hecho trascendió el intendente lavallino, Roberto Righi, dijo que iba a intervenir para saber que había sucedido. Sin embargo, Magdalena subrayó: “No le creo nada al intendente, que se ocupe de mejorar el cementerio. Tenemos que enterrar en tierra a nuestros familiares porque es un desastre todo el espacio”



Además agregó: “Espero que con esto mejore la situación en Lavalle y a otros vecinos no les pase lo que nos paso a nosotros. Es muy doloroso querer despedir a tu padre y que sucedan estas cosas”.



El cementerio municipal de Lavalle es uno delos pocos de la provincia que permite las sepulturas en tierra sin la construcción de nichos.