En declaraciones a FM Blue, el candidato a senador nacional por Cambiemos Esteban Bullrich manifestó este lunes que “Ni una menos es también si hay una beba adentro... ni una menos, porque también la están matando, por eso estoy en contra del aborto”.



Ante ello, no tardaron en llegar las críticas de sectores que calificaron de “retrógradas” sus expresiones. Es el caso de la diputada nacional Victoria Donda, quien encabeza el proyecto de ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que expresó: “Los abortos clandestinos e inseguros son la principal causa de muerte materna de nuestro país y conforme lo establece el Comité contra la Tortura de la ONU, la prohibición absoluta del aborto viola la Convención contra la Tortura. El debate sobre una ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito, es una de las principales deudas de la democracia. Se trata de un debate que en la sociedad está instalado y los sucesivos gobiernos vienen negando su inclusión en las agendas.”



Por su parte, Raquel Vivanco, coordinadora de MuMaLá y precandidata a diputada nacional por el Frente 1País, sostuvo: “Ni Una Menos es evitar que miles de mujeres mueran en Argentina por causas evitables. Ni Una Menos es que el Estado garantice la aplicación del derecho al Aborto No Punible en todos los casos establecidos en nuestro Código Penal desde 1921, cosa que no sucede en la actualidad. Es vergonzoso que estas declaraciones salgan de quien fue hasta hace poco ministro de Educación y responsable de que no se aplique la Ley de Educación Sexual Integral. El Ni Una Menos es una consigna de las mujeres que en época de campaña ya estamos acostumbradas a que se la apropien, la tergiversen y vacíen de contenido. El Estado debería preocuparse en aplicar la leyes vigentes para luchar contra la violencia de género y las muertes evitables de mujeres”.