Joven madre discapacitada perdió todo tras un incendio y pide ayuda

Se trata de una mujer de 30 años, Natali Aybar, quien padece de toxoplasmosis, acentuada en las retinas. Perdió casi el total de la visión del ojo izquierdo y parcialmente del ojo derecho.

La mujer tiene un hijo de 12 años, también discapacitado, y se mantienen gracias a las pensiones. “Yo tenía una casa prefabricada en el fondo del terreno de mi mamá, en barrio El Mirador. Por un cortocircuito comenzó a incendiarse todo y perdimos todo”, manifestó a InformateSalta.

Actualmente viven en una pieza en la casa de la madre de Natali, pero la vivienda no cuenta con las condiciones necesarias para brindar una buena calidad de vida para su hijo.







“Quiero hablar con el gobernador o con el intendente para que me den la posibilidad de hacerme una pieza, mi hijo tiene asma también y la pasó muy mal en este invierno. Vivimos en una habitación de bloque lleno de humedad, ahora se viene la lluvia y va a empeorar. No pido que me lo regalen, yo lo puedo pagar en cuotas”, manifestó.

La joven sostuvo que pese a haber realizado diversas gestiones, no pudo conseguir una audiencia con ninguna autoridad. Criticó que “los políticos siempre vienen para hacer promesas, pero después se olvida.”