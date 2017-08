El mal momento de Sol Perez

La joven sufrió un grave accidente automovilístico mientras manejaba su Peugeot 206, en horas de la noche de este lunes.

Sol Perez contó que los airbag le salvaron la vida; y que sólo tuvo unas lesiones en la cabeza y la mano. "Estaba yendo a trabajar a las cinco y media de la mañana. Estaba por la zona de Villa Adelina. Iba por la calle Indio y me faltaba una cuadra para agarrar Mitre. De repente, salió una camioneta Toyota de una calle cortada. Yo venía a su derecha, es decir que tenía paso. Salió de la calle cortada y se mandó.Puse los frenos, pero no llegué a frenar porque el piso estaba mojado. Me saltaron los airbag, casi me mato", dijo "La Chica del Tiempo" del noticiero Sportia.

"El conductor dijo que me vio, pero pensó que yo iba a frenar, un tarado. Se habría quedado dormido y salió apurado a trabajar porque era una camioneta de trabajo. Salió de la calle cortada y ni siquiera frenó a ver quién venía. Siguió de largo y cuando lo vi, ya lo tenía encima", explicó la participante del Bailando.

"Por suerte, no fue nada. Me golpeé la cabeza y tengo un poco raspada la mano. Al principio quedé asustada, porque me dolía mucho la cabeza y a medida que se me iban pasando los nervios del momento, me dolía todo", agregó la joven.

Por último, Perez contó que su vehículo quedó destruido por lo fuerte que fue el choque contra la camioneta. "Por suerte fue un susto y el airbag saltó al toque, porque sino me mataba. Yo no llevaba el cinturón de seguridad, pero ya aprendí. La saqué barata", finalizó.