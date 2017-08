Desmienten la clausura de la Peña “La Linda”

Pese a que desde la Policía aseguraron haber clausurado las peñas “Los Cardones”, “Nora Julia By Los Cardones" y “La Linda”, aseguran que esta última que solo recibió un acta contravencional por un matafuego fuera de lugar.

Al respecto, Gustavo Cabrera, su dueño, en diálogo con InformateSalta, recapituló el momento del operativo. “Tenía la peña llena, le presenté todos los papeles que me pidieron y me empezaron a controlar los matafuegos y había uno que no estaba colgado, porque hace poco pinté, y lo tenía en una pieza del fondo, querían entrar a verlo y yo me puse en papel en que no quería, porque me molestó la presencia de ellos,” contó.





Luego, explicó que muy prepotente, el bombero comenzó a pedirle documentación como el informe de seguridad y los planos, y ante su negativa llamaron a la jefa del procedimiento. “Vinieron, me habló, me hicieron la contravención y se demoraron fácil una hora y media para ver que artículo tenían que poner, leí y firme,” continuó.

Finalmente, indicó que pese a los estrictos controles de todos los fines de semana, su local se encuentra perfectamente en regla. “Vino hasta el Ministerio de Trabajo y Defensa al Consumidor, y ninguno me clausuró. A los empleados temporarios también los tenía en alta,” subrayó.