Más perlitas de esta campaña, llena de candidatos y curiosidades

Como nunca antes, quizás por estrategia electoral, quizás por su economicidad, los candidatos se volcaron fuertemente a las redes sociales para darse a conocer, mostrar sus actividades de campaña y de paso, tratar de captar algún que otro voto.

Sin dudas Facebook es la preferida y donde más se puede ver seguir actividad de todos los aspirantes a alguna banca, pero Instagram se ha posicionado fuertemente como una buena muy buena vidriera.

De todo lo que se sube a las redes, hemos seleccionado algunas perlitas que nos han llamado la atención por su originalidad.

1. Ricardo Villada, pre candidato a Diputado Provincial: en su recorrida por los barrios y en contacto con los vecinos, se prende en todo lo que la gente le propone. Se disfrazó, se subió a bicicletas. Ahora, se animó al desafío con un Spinner de un niño, y luego, demostró que hasta sabe cocinar, colaborando con la preparación de unas pizzas. Un candidato todo terreno, sin dudas.











2. Adrián Valenzuela, pre candidato a senador: Por su paso por Canal 11, el Chico Malo es reconocido en todos los barrios que visita. Hoy en su rol de candidato, visita a la gente, dialoga y la escucha. Son sorprendentes las muestras de afecto que recibe a diario, sobre todo en los lugares más humildes, y en algunos casos, algunos se emocionan hasta las lágrimas al conocerlo personalmente.

3. Héctor Chibán, pre candidato a diputado: el radical decidió hacer una campaña de cara a la gente. Para ello, se compró una tarjeta de SAETA (no tenía antes), le cargó crédito y empezó a subirse a los colectivos a entregar personalmente folletos. Ya lo venía haciendo en los semáforos. Dice que los choferes no le impiden subir y hasta algunos se animaron a defenderlo cuando algún pasajero dijo "Todos los políticos son iguales".

4. Gastón Galíndez, pre candidato a concejal por la Capital: el edil, promotor de la vida sana, el deporte y el cuidado del medio ambiente, hace gala de su buen estado físico y trata de promover con el ejemplo. Por ello, por ejemplo, va a las sesiones en bicicleta. En muy divertidos videos de campaña caricaturizados, una niña hace un relato de las bondades de la bicicleta como medio de transporte y en otro, habla de su preocupación por la tierra. Originales y divertidos.

Contra el #CambioClimatico te prendes? Un Arbolito a la vez...🎶 😙🌳🌞🚲 #Ambiente #arbol #amor #amigos #salta #saltatanlindaqueenamora #ciudad Una publicación compartida de Gaston Galindez (@gastongalindez) el 13 de Jul de 2017 a la(s) 9:45 PDT







5. Matías Assenato, pre candidato a concejal; junto a Carlos Morello, pre candidato a diputado provincial, fueron los autores de un video para el Frente Plural, que sobresale del resto por su originalidad y sencillez. "Nosotros no vamos a hablar, vamos a hacer", reza el slogan de este video, que lejos de cualquier producción costosa demuestra que a veces, lo simple, es efectivo. Muy bien logrado y actuado por los 3 candidatos.

Nosotros no vamos a hablar, vamos a hacer. 😶🍏 Una publicación compartida de Matias Assennato (@matiasassennato) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 3:40 PDT



6. Mario Peña, pre candidato a diputado: sin dudas un amante del arte culinario. Pero no sólo en lo que a preparación de comidas se refiere (dicen que cocina muy bien) sino que asistió a "La cocina del 9" con todo el look para la ocasión, y como no podía ser de otra manera para alguien que está en campaña, aprovechó para mostrar elementos de merchandising muy originales. Gorro, delantal y hasta una bolsa con el logo de su sello partidario. Muy bueno.

El mismo Mario Peña dio a conocer otro video, filmado de manera muy artesanal, donde hace gala de que su lista promueve una campaña limpia. Por eso no hay afiches ni carteles de su cara por la ciudad, apostando todo al contacto directo, a las reuniones, a las redes sociales y a las acciones de prensa. Como se puede ver, el mismo no salió fácil y fueron necesarias varias repeticiones: Marche un Media Trainning.

7. Marcelo Armando Hoyos, pre candidato a senador: Hay otros candidatos que quieren hacer gala de la austeridad, como el caso del "Negro" Hoyos. El conocido periodista decidió armarse tan solo de un cartel y una gorra, y pararse en diferentes lugares de la ciudad. Dice que recibe muchos bocinazos, algunos en apoyo, otros no tanto, pero también más de un piropo. Hoyos se muestra como es, un tipo sencillo, aunque también trascendió otra foto donde se lo muestra viajando... en la caja de una camioneta. ¿Será para tanto la falta de billetes?







8. Bernardo Biella, pre candidato a senador: La campaña del reconocido médico se caracterizó por su temática, vinculada casi siempre al tema que domina a la perfección: el cuidado de la salud. Así fue como instaló una campaña con consejos y recomendaciones que cayeron muy bien en la gente. Se podría decir que fue una campaña útil, sin frases o slogans vacíos, sino con un contenido muy provechoso para la gente.

9. Jorge Villazón, precandidato a diputado: Otro reconocido periodista que se largó de lleno a hacer campaña, siempre de la mano de la figura de Cristina Fernández. Utiliza su radio (FM LA Cigarra) como principal órgano de difusión y a lo largo de toda la programación se hace referencia a su candidatura, con sus hijos en los micrófonos. Categórico, afirma ser el candidato K en Salta, y con su lista Avanti Morocha, confía llegar a la Legislatura. En este spot se muestra al lado de la figura del Gral. San Martín diciendo: "Serás lo que debas ser o no serás nada", cerrando con un gesto donde se lleva dos dedos al corazón, que repite en otros videos electorales.





10. Lo feo, las pintadas y las pegatinas: Carentes de toda originalidad y buen gusto, son una herramienta de campaña que debería ser desterrada por el daño que provocan al patrimonio que es de todos.

Si bien la ciudad está invadida de carteles de todo tipo, en postes, en semáforos, y de gigantografías, más allá de la contaminación visual que provocan, no constituyen un daño a la ciudad. Se pueden quitar fácilmente.

Diferente es el caso de las pintadas, como se pueden ver en las fotos, pero que se repiten en tantos otros lugares de la ciudad. Igual con los afiches que son pegados en lugares no autorizados, cuya remoción es complicada.