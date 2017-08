Video: El beso entre Silvina Luna y El Polaco

Terminaron su relación pero no todo está perdido. A pedido de Tinelli, el cantante le dio un gran beso a su ¿ex? novia.

La pareja entre Silvina Luna y El Polaco no parece terminada. Incluso, ella misma ha dicho que continúa enamorada. Marcelo Tinelli, atento a estos dimes y diretes y con la brújula puesta en el ráting, hizo algo inesperado que los protagonistas aceptaron.

En el Bailando de este martes por la noche. el conductor le pidió al cantante que besara a la modelo. A pesar de alguna que otra histeriqueada... fue evidente el cariño y la atracción que aún ambos continúan sintiendo el uno por el otro.

"Encima se hace el canchero. Tiene que hacer buena letra, Marce. O sea, no lo entendió todavía", tiró Silvina ante los amagues del rubio.

Finalmente, el esperado encuentro ocurrió: "Todos los fines de semana nos damos un beso en la obra Abracadabra... ¿y ahora no me quiere dar un beso acá? No seas mala... ¡Linda, bella!", concluyó el Polaco.