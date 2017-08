Docentes contra Martín Grande: "No representa a nadie"

El aspirante a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, el periodista Martín Grande, cuestionó la decisión del Estado de otorgar una licencia para quienes sean candidatos en estas elecciones PASO del próximo 13 de agosto. quien salió fuertemente a cruzar a Grande fue la titular de la Asociación Docente Provincial (ADP), Patricia Argañaraz, al sostener que Grande "no representa a nadie, menos a los docentes".



La titular del gremio que nuclea a la mayoría de los docentes aseguró que el candidato del PRO "no representa a nadie, salvo a aquellos que ataquen a los trabajadores. Grande representa a aquel que está de acuerdo con que no se les devuelva los días de paro, que es un derecho de todos los trabajadores".



Según Argañaraz, "Martín Grande desconoce totalmente el tema docente. siempre corre a atacarme porque parece que le tiene miedo a los otros. debería ocuparse del tema político porque hoy él es candidato y nosotros no. Sin embargo, recurre a nosotros porque no tiene más argumentos".



Grande acusó a los gremialistas de tener una "dudosa trayectoria", lo que despertó el enojo del conjunto de los gremios que defienden los derechos de los docentes, sector que cuenta con varios aspirantes a cargos legislativos.



Además, la titular de la ADP disparó: "Grande logró gran parte de su patrimonio por favores políticos. En Salta todos sabemos quién es, todos lo conocemos. Sabemos cómo trabaja, como se manifiesta. No es representativo de la clase trabajadora", dijo.