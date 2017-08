Revolución del Derecho Propietario: “El planteo es duro, pero real”

Luego que Adrián "Chico malo" Valenzuela, precandidato a Senador del frente Unidad y Revolución, manifestara abiertamente que casi el 30% de viviendas de Salta carecen del título de propiedad, Miguel Isa, vicegobernador de la provincia, ante los micrófonos de FM Cielo, consideró que “el planteo es duro pero es real”.

No obstante, aseguró que es una situación que se trató de solucionar a través de la Ley de Tierras y por intermedio de Tierra y Hábitat, ya que no hace solamente a los que no tienen un lugar sino también a los que viven hace 30 años y no consiguen el título de propiedad. “Es bueno que alguien tome el toro por las astas y vaya a fondo”, dijo.

Además aseguró que no le molesta que le marquen las cosas que faltan hacer. “Todavía hay escuelas rancho sin erradicar, hay lugares donde no hay cloacas, luz, es bueno que vengan los legisladores de nuestro propio frente a tratar de solucionarlos”, dijo.

Por último, repartió elogios para el Chico Malo. “Lo vi en el contacto con la gente, escuchando los problemas y las preocupaciones que tienen, eso es muy positivo”, finalizó.