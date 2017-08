Su novia le fue infiel y decidió adelgazar 70 kilos para aumentar su autoestima

Un hombre perdió 76 kilos en solo 18 meses y no necesariamente fue por cuidar su salud, que es algo que viene de la mano, lo hizo para sentirse mejor después de descubrir que su novia lo había estado engañando.

Mike Vaughan, de 27 años, llegó a pesar 203 kilos y llevaba una dieta nada saludable que consistía en golosinas, comida rápida y chatarra. Un buen día se dio cuenta que no podía seguir viviendo de esta manera, y se puso estricto consigo mismo, comenzó a comer saludable y a hacer ejercicio.

En una entrevista con medios locales admitió que siempre fue el típico niño gordito de la escuela, pero su gran peso se disparó en la universidad, época donde comenzó a comer todo tipo de comida chatarra, sobre todo hamburguesas con tocino y a beber alcohol casi todas las noches.

"Estaba en depresión por mi peso, pero no sabía cómo cambiar. Entonces, un día, algo en mi solo hizo click. En ese momento me di cuenta que si seguía viviendo de esta manera, no viviría mucho tiempo."

Mike, entonces, se inscribió a un campamento de entrenamiento de seis semanas y se las arregló para perder 7 kilos. Eso lo motivó, se inscribió en un gimnasio, contrató un entrenador profesional y aprendió a balancear su comida adecuadamente.Fue un gran cambio. En verdad lo pasé mal los primeros seis meses, pero se convirtió en un hábito

Sin embargo, cuando Mike había perdido ya casi 25 kilos, noticias devastadoras llegaron a él: su novia lo había estado engañando. Pero no dejó que eso lo apartara de su objetivo, por el contrario, terminó con ella y además perdió otros 60 kilos más.

Estaba pasando un mal rato. Estuve a punto de dejar que eso me derribara, comencé a mis viejos hábitos, a la comida chatarra y a dejar de ir al gimnasio. Mi vida podía tomar dos caminos: tirarme en depresión y confort y volver a lo mismo, o usar esto como motivación y en verdad hacer un cambio positivo.

Puse todo de mí en mi dieta y entrenamiento, puedo decir, honestamente, que nunca había sido tan feliz. Ahora Mike pesa poco más de 128 kilos, y espera perder más y alcanzar su peso meta.