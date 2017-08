¿Hasta Macri estaba mejor con Cristina?: dice que perdió $ 27 millones

El presidente, Mauricio Macri, presentó su declaración jurada (DDJJ) de 2016, con bienes que totalizan más de $ 82 millones. El patrimonio del mandatario disminuyó cerca de un 25%, respecto de su última presentación, el año pasado.



En 2016, el líder de Cambiemos había declarado un patrimonio de $ 110 millones ante la Oficina Anticorrupción (OA), con un incremento superior al 100% con respecto a los $ 52 millones que había informado durante el ejercicio 2014.



Sin embargo, en la presentación de este año se ve una merma de unos $ 27 millones. Cabe aclarar que en esta declaración no figura el fideicomiso ciego que Macri contrató para administrar sus bienes. (Un “fideicomiso ciego” es aquel fideicomiso en el cual los beneficiarios no tienen ningún conocimiento de las inversiones que realiza el fideicomiso (quedando “ciegos”), y no tienen derecho a intervenir en su manejo).



Macri compró bonos en dólares de la Argentina por casi $ 30 millones. Entre otros, bonos internacionales de Argentina, títulos discount, títulos del Gobierno nacional y títulos de la deuda pública de la provincia de Buenos Aires. Declara como origen del dinero la venta de activos.



Dejó de declarar las acciones de cinco empresas que habían sido valuadas, en 2015, en unos $ 28 millones.



Compró acciones de YPF por $ 3,3 millones. Adquirió un lote en Salta por $ 3 millones. Ya no figuran las deudas que tenían, con el Presidente, los empresarios Nicolás Caputo (unos $ 22 millones) y Néstor Grindetti ($ 500.000); * Declaró una transferencia, por acreditar, por unos $ 26,9 millones, fondos cuyo origen fue la venta de activos.