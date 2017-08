“Mi hija no fue capaz, desesperada intentó salvarlo”

Durante la mañana de hoy se espera la declaración de Franco Gaspar Cinco, el acusado de envenenar a Alejandra Párraga y a su hijo Amir, y Mercedes Martínez, madre de la joven extinta, apuntó duramente con la estrategia que pretende utilizar el imputado y coincidió con las declaraciones que realizó ayer su padre, Alejandro Párraga, a InformateSalta.

“Ahora este demonio quiere culpar a mi hija muerta. Ella no se puede defender pero estamos nosotros que sabemos bien lo que pasó. No puede usar ninguna estrategia, es un asesino, un demonio haberse llevado la vida de mi nieto y de mi hija. No tiene perdón. Yo lo único que quiero es justicia divina y confío en los fiscales que están llevando a cabo este proceso,” dijo a Canal 11.

La mujer detalló que es ella la que vivía todos los días con Alejandra y el pequeño y sabía perfectamente como era su relación. “Solo Dios sabe cómo nos destruyó. Destruyó a mi nieto, a las amigas, a nosotros como padres, nunca pensamos que esto iba a pasar, jamás, porque nosotros no hicimos daño a nadie, no nos llevábamos con nadie,” indicó.

Para ella y su familia, todo se trata de una estrategia que ideó junto a su abogado defensor, pero todas las pruebas de la causa son en su contra. “Llegó este monstruo acá, ni siquiera un mes lo conocimos hasta que pasó esto. Solo quiero justicia y que se sepa la verdad. Nosotros ya sabemos lo que pasó y yo sé que mi hija no fue capaz porque la vi desesperada, ella fue la que primero intentó salvarlo, así que no le creo para nada,” concluyó.