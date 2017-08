“Todos quisiéramos que Paola aparezca viva pero las pruebas dicen lo contrario”

En horas de la mañana se difundió una información asegurando que sería inminente el hallazgo del cuerpo de Paola Álvarez, la joven que lleva desaparecida hace más de tres meses.

Según se dio a conocer, peritos de la ciudad de Buenos Aires lograron descifrar los chats borrados y destruidos de los celulares de Santiago Zambrani y el de su madre, Amelia Huergo, cuyos chats se relacionan con la desaparición forzosa de Paola Álvarez.

En los diálogos descifrados se confirmaría la muerte de Paola, incluso se haría referencia al entierro del cuerpo.

Pese a la importancia de estos datos, una de las abogadas de la familia de Paola Álvarez, Gloria Cruz, puso en duda la veracidad de ésa información.

“Desde el lunes pasado hay un secreto de sumario en la causa. No sé de donde salió esa información, no te podría confirmar ni negar nada. Creo que el secreto se va a mantener hasta la próxima semana. Respetamos la que determinó la fiscalía para no entorpecer cualquier medida que se pueda tomar eventualmente”, manifestó la letrada a InformateSalta.

Cruz descalificó el accionar de los integrantes de la familia Zambrani durante la investigación: “No es muy leal cómo se manejaron en la prensa, difamaron la persona de Paola. Tanto la familia Zambrani como el doctor Luna intentaron instalar una mala imagen de Paola, cuando la única realidad es que ella está desaparecida. Están ejerciendo violencia simbólica”.

Con respecto a la posibilidad de que se confirme la hipótesis más fuerte, es decir el asesinato de Paola, la abogada sostuvo: “Desde el primer momento la hipótesis principal fue el homicidio. Se fueron descartando algunas líneas investigativas y se sigue sustentando esta línea. Las pruebas apuntan en éste sentido y Mónica (mamá de Paola) es perfectamente consciente de esto, más allá de la esperanza de que su hija aparezca con vida”.