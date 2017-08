Sáenz habló con los carreros: “Confíen en este intendente”

Malestar, tensión y varios heridos fue el saldo del episodio que tuvo lugar cerca del mediodía de este viernes, cuando un grupo de carreros se enfrentó con la policía en medio de la reconversión de la actividad y la entrega de los carros al municipio, que dejó como saldo varios heridos.

Momentos después que ocurrieran los incidentes, el intendente Gustavo Sáenz salió del Centro Cívico Municipal para hablar personalmente con los carreros e invitarlos a ingresar al edificio para continuar con el plan.

Sobre el origen de la gresca, Sáenz señaló al medio DNI que “la tensión no la provocamos nosotros”, sino que apuntó a dirigentes sociales y políticos. “Estamos en época de elecciones y muchos no entienden que buscamos solucionar el problema de las familias por sobre todas las cosas”, manifestó.

Última día de la tracción a Sangre. Ilustrador: Juan Anachuri, InformateSalta



Del mismo modo, criticó a aquellos políticos “que se oponen a dignificar a la familia, que usan a la gente para que no puedan crecer”.

Subido a un carro y hablando por un megáfono, pidió a los carreros calma y confianza en el plan, asegurándoles que cumplirá con su palabra. “Confíen en este intendente, si no confían no entren, lamentablemente es así, es una cuestión de palabra y yo me comprometí con todos en solucionar en éste problema, que seguramente los va a ayudar a dignificar en su vida diaria”, expresó el intendente.

“Vengo a dar la cara porque no tengo nada que esconder”, puntualizó ante quienes señaló como “compañeros y amigos, son seres humanos, están buscando defender su fuente de trabajo y vengo a garantizarles eso”.