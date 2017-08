“Primero soy militante radical y después soy periodista”

A 9 días de las PASO, el precandidato a diputado provincial por la lista “Todos por el Cambio” de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo “Huaity” González, ante las cámaras de InformateSalta, se refirió al nuevo fenómeno electoral que tiene como protagonistas a los periodistas.

En ese marco, sostuvo que cualquier ciudadano puede sumarse siempre y cuando tenga en claro una ideología y un objetivo. “Yo tengo una base ideología y política, tengo una formación dentro de un partido que durante años se dedicó a formar intelectualmente a sus dirigentes”, señaló.

Además aseguró que primero es militante radical y después periodista. “Yo me afilié a la UCR en el año 1982 y empecé mi profesión de periodista en el año 1986, mi presencia en política no es nueva, fui autoridad partidaria, participé en casi todas las internas, fui candidato y tengo una militancia y una vida activa dentro del partido, no es que a mi me llamaron y me dijeron si quería ser candidato”, sostuvo.

Sobre su aporte, sostuvo que es necesario asegurar la provisión del agua a todos los ciudadanos, tener una banca estatal; romper con la hegemonía del peronismo dentro de las cámaras, buscar un equilibrio de poderes y empezar a trabajar el tema de educación.

Asimismo sostuvo que le encantaría crear un multiespacio de arte donde haya muchos anfiteatros para la presentación constante de obras. “Mi gran sueño es generar un gran polo cultural”, dijo.

Por último, sostuvo que hay un desfasaje enorme entre lo que la gente necesita y obtiene de sus representantes.