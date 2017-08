“Hay que ganar la Capital y prepararnos para el 2019"

¿Que motivos lo llevan a buscar una nueva reelección como diputado?

-Soy diputado desde 1999, asumí en reemplazo del doctor Juan Manuel Urtubey cuando fue electo diputado nacional. Fui elegido en el 2001 y reelecto en el 2009 y en el 2013. Presidí el bloque del PJ. Desde el 2003 soy presidente de la Cámara de Diputados, elegido por mis pares. Siempre quise ser diputado, pero de ninguna manera pensaba que podía permanecer. Todos estos años, como diputado escuche y aprendí al lado de la gente, cada una de mis 100 leyes que están vigentes. Leyes que la gente me ha pedido, cannabis medicinal, TDH, licencia por maternidad y paternidad, violencia de genero, sistema de transporte metropolitano, entre otras. Apuesto al dialogo y creo que eso me mantiene vigente. Sobre la presidencia de la cámara, creo que los diputados han encontrado en mi a alguien que garantiza la participación democrática. No soy un desconocido de la política. Siempre dí la cara, sea a favor o en contra. A veces me enfrento con la oposición, también con el oficialismo, especialmente con ministros y secretarios, y no coincido en todas las cosas con el gobernador.

¿Con 100 leyes vigentes y otros tantos proyectos, que nuevas propuestas tiene?

- Algunos dicen que estoy hace mucho tiempo pero es mi relación con la gente. Presente un proyecto que tiene que ver con el defensor de la victima. La gente que marcha los viernes, si es ley, van a tener un defensor porque la victima no tiene quien la defienda. Ya ingresé un proyecto para reformar la ley del corredor inmobiliario provincial y establecer que de la comisión se haga cargo el dueño de la casa, el que busca a la inmobiliaria, que no son precisamente las partes más débiles. Impulso la de ley trombofilia. Además, establecer por ley el boleto gratuito para estudiantes y jubilados, que ahora es por decreto. Creo que a la cámara baja le falta maximizar el control. Me parece que cada diputado debería tener la obligación moral de decir, este es el estado de avance de los trabajos como estoy pidiendo ahora por nota de las obras programadas con el Fondo del Bicentenario.

¿Que piensa cuando algunos precandidatos proponen eliminar el Senado?

- No estoy de acuerdo, creo que son artilugios electorales que se usan como propuesta. Estoy de acuerdo absolutamente con la bicameralidad, nunca vi una institución tan federal como el Senado.Está demostrado que la unicameralidad tiene dos problemas. Si hay un cuerpo en contra del gobernador, no me cabe duda que la gobernabilidad corre riesgo. También me parece que es más caro. Las unicamerales de provincias vecinas son mas caras. Aquí, el presupuesto de Diputados hoy es el 0,5% del provincial, unos 150 millones de pesos. Creo que la bicameralidad hace que la democracia sea participativa, a pesar de las idas y vueltas de algunos proyectos entre ambas cámaras.

Las primarias del PJ anticipan que serán muy disputadas...

- Antes discutía con los dirigentes, ahora prefiero dialogar con los ciudadanos, que son los que votan y van a decir como vamos a octubre. Creo que hicimos una lista, la FreJuvi, interesante. También creo que el PJ tiene una obligación, y estoy tratando que se cumpla: hacer una buena primaria para obtener una buena lista. Hacer una buena elección en octubre para recuperar la capital. Después de octubre, sentarse a armar un proyecto político para la gobernación y todas las intendencias, incluida la de la ciudad de Salta. Creo que al PJ hay que reconciliarlo, no reestructurarlo. Hay que sentarse a hablar y es una obligación tener un proyecto político para discutir la gobernación en el 2019.

Fuente: El Tribuno